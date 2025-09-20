Los separatistas de Més acusan al Ayuntamiento de Palma de boicotear actos pro-Gaza en la ‘Nit de l’Art’

Los separatistas de Més acusan al Ayuntamiento de Palma de boicotear actos pro-Gaza y han criticado que el equipo de gobierno municipal del PP censure la Nit de l’Art per Palestina que se celebra en la tarde noche en la capital balear y «silencie la solidaridad con Gaza».

En la misma línea han denunciado la actitud, a su juicio, «censora» del gobierno municipal del PP, al que ha acusado de impedir la celebración de la Nit de l’Art per Palestina en la plaza Frederic Chopin. Una denuncia en línea con lo manifestado por sus socios socialistas en la oposición municipal y que el propio Consistorio palmesano ha desmentido a las primeras de cambio.

En realidad lo sucedido es que la Federación de Asociaciones de Vecinos afín a la izquierda separatista, había solicitado los permisos para celebrar un acto esta noche en defensa de Palestina durante la Nit de l’Art, evento cultural que organiza la asociación Art Palma Contemporani desde hace 29 años.

Una mesa informativa que fue denegada porque la solicitud se presentó fuera del plazo legalmente establecido por la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública.

Dicha normativa exige que las solicitudes se presenten con un mínimo de 30 días naturales de antelación. En este caso, la solicitud fue registrada el 12 de septiembre mientras que la Nit de l’Art se celebra este sábado 20 de septiembre, por lo que no cumplía con los plazos requeridos.

Pero para los separatistas de Més la legalidad está al margen, y lo que importa es la defensa de su causa para rascar votos, y de ahí, que hayan calificado de «excusa burocrática» el hecho de que la solicitud se presentara «fuera de plazo».

«La muerte en Palestina no tiene plazos. El dolor y la resistencia de un pueblo tampoco», ha afirmado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, que ha exigido que el Ayuntamiento rectifique «inmediatamente» y permita la celebración del acto solidario.

«El PP tiene miedo de la cultura cuando denuncia las injusticias y prefiere callar ante el genocidio en Gaza. Nosotros no callaremos».

Para la concejala Truyol la decisión «es un acto político de censura y alineamiento con el discurso más reaccionario».

«El PP gobierna contra la ciudadanía de Palma, contra la paz y la vida. Cuando se prohíbe un acto cultural pacífico, no solo se reprime la solidaridad, sino también la democracia».

En la misma línea y enfocada su labor de oposición en Palma a la guerra de Israel en Gaza, los socialistas no acudirán hoy por este motivo a los actos institucionales de la Nit de l’Art y su secretario general, Iago Negueruela, ha calificado lo sucedido como un «caso gravísimo de censura».