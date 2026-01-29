Ésta ha sido una semana de tensión en los entrenamientos del Mallorca con dos incidentes bastante notables. El primero, el lunes, cuando Jagoba Arrasate mandó a los vestuarios a Pablo Torre al detectar, según su opinión, que no se estaba empleando con la intensidad requerida. El segundo, al día siguiente, cuando Abdón y Virgili se pelearon por la disputa de un balón. Todo quedó en nada y ayer se volvió a la normalidad, pero se nota mucho la presión en la plantilla a causa de los resultados.

Tantos los jugadores como los miembros del cuerpo técnico no son por supuesto ajenos a la tensión que se respira en el ambiente y eso se traslada a los entrenamientos. A Arrasate no le gustó la actitud de Pablo Torre, que está jugando mucho menos de lo que él se imaginaba, y por eso le pidió que abandonara el terreno de juego. Al día siguiente su conducta y su implicación mejoraron sensiblemente. En cuanto al incidente entre Virgili y Abdón, es algo normal en cualquier equipo, las fricciones por golpes o incidentes en los entrenamientos suelen ser habituales y además de inmediato se intentó que no fuera a mayores.

Ahora la preocupación de Arrasate son los lesionados, y en especial Kumbulla y Raíllo, ya que si no puede recuperar a ninguno de los dos no le quedará otra que volver a tirar de Valjent y David López como pareja de centrales. El albanés es quien peor lo tiene y es muy complicado que pueda llegar a tiempo. En cuanto al capitán, su situación está igual que la semana pasada, por lo que será necesario esperar hasta última hora, aunque en su caso el hecho de que el partido se juegue el lunes es un punto a favor, ya que tiene más tiempo para ponerse a punto.

Buenas noticias, en cambio, en cuanto a Morlanes y Lato, que sí parece que estarán a punto, lo que le dará al entrenador más opciones en el lateral izquierdo y en el medio campo para preparar un partido que el Mallorca debe ganar sí o sí para escapar de la zona de descenso.