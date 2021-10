La plataforma ‘Recuperem Palma’ llenará este miércoles las calles de la ciudad con carteles para protestar contra las políticas de Cort. La entidad trasladará su lucha contra el alcalde, José Hila, y el regidor de Movilidad, Francesc Dalmau, a los barrios de la ciudad. La acción se enmarca dentro de la campaña ‘Palma Camina hacia la ruina’, cuyo objetivo es lograr que el Ayuntamiento dialogue en lugar de actuar unilateralmente.

La movilización arrancará este miércoles a las 11.30 en Bonaire, calle que Cort quiere cerrar al tráfico mediante Acire. Aunque en estos momentos el proyecto está paralizado por un contencioso-administrativo que presentaron los comerciantes de la zona. Y es que el Ayuntamiento de Palma está actuando en base a un Plan de Movilidad que caducó en 2020. El nuevo todavía lo están elaborando y no se prevé que lo terminen hasta finales de este año o principios del que viene. Por tanto, Cort impulsa cambios que deberían estar respaldados por un Plan con el que no cuenta.

Desde el principio, ‘Recuperem Palma’ ha incidido en que «no es el momento de inventar e improvisar». «Es momento de arrimar el hombro, de remar y dar soluciones. Nos sentimos abandonados y ninguneados por nuestros gobernantes que están siguiendo una hoja de ruta que no tiene en cuenta ni la COVID ni la crisis económica ni el paro ni la pobreza». En este sentido, la asociación de comerciantes de Bonaire, integrada en la plataforma, remarcó hace unas semanas que el Tripartito de Cort se considera el gobierno del pueblo, «cuando ni dialogan ni negocian».

La entidad es clara, no van a cesar en sus críticas hasta que Hila acepte «trabajar de forma consensuada por el futuro de la ciudad. «Palma Camina hacia la ruina por unos cambios de movilidad dictatoriales. Porque cada día está más sucia y no se cuida el patrimonio. Camina hacia la ruina si no se busca el consenso con los vecinos, comerciantes y restauradores para implantar medidas que afecten a todos. Si no se cuida el pequeño negocio del centro y se le da la espalda al turismo».

Críticas a la Mesa de Movilidad

Los integrantes de ‘Recuperem Palma’ quieren cambios, apuestan por la sostenibilidad, pero también por la convivencia. Por ello, han asegurado en muchas ocasiones que no se pueden cerrar calles y zonas comerciales sin tener un proyecto claro. Tampoco se puede peatonalizar sin sentido, pues las repercusiones son muchas y graves. Precisamente, en septiembre, el portavoz del Cort, Alberto Jarabo, reconoció que el Acire y la peatonalización encarecen el precio y el alquiler de pisos y locales de las zonas afectadas. A pesar de todo, quieren seguir adelante con su proyecto.

Es cierto que el Ayuntamiento puso en marcha una Mesa de Movilidad, que se suponía que debía servir para fomentar la negociación entre todas las partes. La realidad, ha asegurado en varias ocasiones la plataforma, es que «se trata de una farsa» ideada por el Tripartito. «Quieren hacer creer que hay diálogo entre el consistorio y la ciudadanía, cuando no escuchan y sólo hablan ellos».

Algunos de los integrantes de ‘Recuperem Palma’ estuvieron presentes en la primera reunión que se hizo de la Mesa, pero rechazaron participar en la segunda. El motivo, plantearon sus propias soluciones y Cort no les escuchó. «Siguió su propia soberbia e imperó el porque yo lo digo. Eso ni es consenso ni diálogo».

Además, acusaron al Ayuntamiento de «trato vejatorio» hacia algunas de las entidades que integran ‘Recuperem Palma’, ya que ni siquiera fueron invitadas. En este sentido, ha remarcado que no se volverán a reunir con el Ayuntamiento hasta que no les reciba como plataforma, con todos sus miembros y no esté dispuesto a escuchar. Situación que todavía no se ha dado y por lo que saldrán a la calle a manifestar sus reivindicaciones.