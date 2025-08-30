Real Madrid-Mallorca, cierre de pretemporada

En la lista de convocados para el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu, Jagoba Arrasate ha dado algunas pistas. Cumplidas las respectivas sanciones de Muriqi y Morlanes, las ausencias de Jan Salas y Salhi apuntan a sendas cesiones. La incógnita del futuro tanto de Maffeo como de Larin, sonoro fracaso de gestión y estrategia por parte del club, les mantiene lógicamente fuera de toda opción para poder contar con alguno de ellos. Al menos hasta el lunes.

La rueda de prensa previa ofrecida por Xabi Alonso no ha resultado menos esclarecedora. Ni le han preguntado ni se ha referido al Mallorca en una sola ocasión. Ninguna mención. Solo que no adelantaba si saldría Rodrigo por la izquierda o no, porque desvelarlo «no sería inteligente por mi parte». Como si la decisión tuviera la menor trascendencia en el evidente desequilibrio de fuerzas. Es más, para el entrenador del Real Madrid la cita de este sábado no es sino el cierre de su periodo de pretemporada. El calendario, ya se sabe, no sonríe a todos de la misma manera.

Salvo sorpresas y pese a haber viajado, sorprendería la alineación del joven Jan Virgili, a quien no le debe faltar ilusión por debutar precisamente en este escenario. Tampoco parece probable que el Mallorca salga con más de un delantero. Las apuestas se dividen entre una defensa de cinco o de cuatro. Particularmente pronosticaría un 5-4-1 antes que un 5-3-2, pero la reaparición de Samu, al margen de los negocios inconcretos de su agente, quizás aconseje evitar riesgos.

Contra el Barça árbitro internacional, solamente de título, contra el Celta un recién ascendido y frente al Real Madrid, otro internacional. ¡Faltaría más!. Le ha tocado al murciano José María Sánchez Martínez. No preguntaremos a Real Madrid TV porque no es casualidad que no pitara en la capital ni un solo partido de la pasada campaña. Siempre fuera: 2-1 en San Mamés, ya le pusieron a caldo y 0-1 en Getafe. No dirige al Mallorca desde el 10 de noviembre del año pasado con motivo de la visita a Palma del Atlético de Madrid, 0-1. Cumple su décima liga en Primera y ya con 42 años tiende más a paloma que halcón, cuestión de veteranía.