Real Madrid-Mallorca: en busca de un imposible

En el último partido antes del primer parón de la temporada el Mallorca busca un imposible: puntuar en el Santiago Bernabéu. El equipo de Arrasate suma nueve derrotas consecutivas en el estadio de Concha Espina, pero tiene un clavo ardiendo al que agarrarse: las dos últimas han sido por la mínima y de ellas, la más reciente, en tiempo de descuento. Además, se enfrenta a un Real Madrid que no ha encajado un solo gol y que tiene a un Mbappé en plan estelar, con tres goles marcados en las dos primeras jornadas.

Arrasate, que en 15 partidos ante el Real Madrid ha sufrido 10 derrotas, recupera a Morlanes y Muriqi, ausentes por sanción ante el Celta, y ha convocado por primera vez al joven Jan Virgili, el último fichaje, que debutará en Primera División si pisa el césped del Bernabéu, algo muy probable ya que es una de las grandes apuestas del club. También vuelve Samú Costa, ya recuperado de su lesión, para darle fuerza al centro del campo, lo que le da al entrenador bastantes alternativas para confeccionar una alineación capaz de dar la sorpresa. Por supuesto siguen de baja Maffeo y Larin, a la espera de que se clarifique su futuro.

24 para viajar a Madrid 🛫 pic.twitter.com/5YT5STQaav — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 29, 2025

El Mallorca no gana en el Bernabéu desde mayo de 2009, cuando se impuso 1-3 en una actuación estelar del brasileño Cléber Santana. Fue su único resultado positivo en los últimos 14 desplazamientos al campo del Real Madrid, porque los otros 13 acabaron en derrota, con mención especial al 6-1 encajado en la temporada 21-22 con hat-trick del mallorquín Marco Asensio.

El Real Madrid de Xabi Alonso ha empezado la Liga con dos victorias, la portería a cero y un Mbappé especialmente acertado ante la meta rival. El equipo presenta novedades importantes, como Huijsen atrás o Mastantuono en la banda derecha. El joven argentino, uno de los fichajes estrella del verano, buscará su primer gol en España tras dos jornadas en las que ha dejado detalles muy interesantes.

El partido lo dirigirá el internacional Sánchez Martínez, con el canario Pulido Santana en el VAR. Una pareja en teoría de garantías, aunque con los árbitros nunca se sabe.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Trent, Huijsen, Militao, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Gulet, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Samú Costa, Sergi Darder, Pablo Torre, Asano y Muriqi.

Árbitros:

Estadio: Santiago Bernabéu, 21.30 horas