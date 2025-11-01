Puños y terror en Mallorca: el Halloween más salvaje por defender a sus novias

La tranquila festividad de Halloween en el puerto de Alcúdia se convirtió en una auténtica batalla callejera la noche del jueves, cuando un grupo de jóvenes protagonizó una pelea multitudinaria que ha dejado atónitos a vecinos y turistas. Según testigos presenciales, el enfrentamiento comenzó de manera inesperada y derivó en un espectáculo de puñetazos, patadas y coches obstaculizados, mientras varios transeúntes grababan la escena con sus teléfonos móviles.

Fuentes locales apuntan a que todo habría surgido por un motivo amoroso: los líderes de ambos grupos, aparentemente ofendidos, salieron en defensa de sus novias, desatando un conflicto que rápidamente se convirtió en una pelea de proporciones épicas en plena vía pública. «Fue como una película de acción, no podíamos creer lo que veíamos. Gritos, golpes, gente corriendo… parecía una guerra en miniatura», relató uno de los testigos que logró capturar algunos segundos de la confrontación.

La pelea se produjo en las proximidades de la zona de ocio más concurrida del puerto de Alcudia, donde locales y turistas se concentran para disfrutar de la noche. Por el momento, ni la Policía Local ni la Guardia Civil tienen constancia oficial de denuncias relacionadas con el incidente. No obstante, no se descarta que en las próximas horas alguna de las partes implicadas presente denuncias por lesiones.

Este hecho se suma a un preocupante patrón de violencia en la zona de Alcudia. En los últimos meses, las peleas entre jóvenes en el puerto han ido en aumento, especialmente durante fines de semana y festividades. Según algunos vecinos, la mezcla de alcohol, aglomeraciones y conflictos personales ha convertido el área en un foco recurrente de enfrentamientos callejeros.

Los implicados, según fuentes cercanas, serían todos españoles, aunque se desconoce la identidad exacta de los cabecillas. Lo que sí queda claro es que el amor se transformó en violencia en cuestión de segundos, dejando una noche de Halloween marcada por el miedo y el asombro de quienes presenciaron la escena.

En un ambiente donde la fiesta y la diversión deberían haber predominado, el miedo y la tensión se apoderaron de las calles del puerto. Algunos comerciantes locales declararon que este tipo de incidentes afectan la imagen turística de la zona, especialmente en fechas señaladas como Halloween, cuando se espera un ambiente familiar y festivo.

Mientras la investigación permanece abierta, el incidente en Alcudia sirve como un llamado de alerta sobre la creciente violencia juvenil en zonas turísticas de Mallorca y plantea la pregunta: ¿hasta qué punto el amor y el orgullo pueden desencadenar el caos en plena vía pública?