El PSOE llama «radical» a Prohens por el homenaje a las víctimas de los bombardeos republicanos en Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP) se ha ganado el calificativo de «radical» por parte del PSOE 24 horas después de anunciar la intención de su Ejecutivo de homenajear al casi centenar de víctimas civiles del bombardeo republicano sobre la ciudad de Palma en 1936. El año próximo se cumplen 90 años de la tragedia y Prohens ya se ha puesto a trabajar en dicho homenaje.

El portavoz adjunto del PSOE en el Parlament balear, Marc Pons, ha dicho ante los periodistas que el anuncio de Marga Prohens «no se puede desligar del inicio de los trámites parlamentarios para derogar la ley de memoria de Baleares y que este anuncio delata la radicalidad de Prohens en el momento actual».

El PP ha respondido a los socialistas que «sus reticencias llegan porque las bombas las lanzó el bando republicano.

La de los socialistas ha sido la principal crítica recibida por Prohens tras un anuncio que ha sido aplaudido sin discusión por parte de Vox. Los separatistas de Més per Mallorca han dicho que están «de acuerdo con que se homenajee a cualquier víctima inocente de cualquier conflicto».

Distintas temperaturas en la clase política a la hora de valorar el anuncio de Marga Prohens que ha dejado descolocados a casi todos. Rechazo en el PSOE, recelo en Més per Mallorca y aplauso desde Vox.

La popular Marga Prohens ha anunció este martes que el Govern que preside prepara un homenaje a las víctimas de los bombardeos de la aviación republicana sobre Palma durante la Guerra Civil. La propia Prohens ha adelantado sus planes durante su intervención en el pleno del Parlament que precisamente este martes debatí y aprobaba la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática. La derogación llegará a iniciativa de Vox y con el voto a favor del PP.

«Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos al centenar de víctimas civiles», han sido las palabras con las que Prohens ha hecho el anuncio.

En 1937 se produjeron los bombardeos republicanos más intensos sobre la capital balear. Hay identificados un centenar de víctimas y unos 250 heridos en toda la isla de Mallorca.