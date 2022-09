Hace un año y dos meses Marga Prohens (Campos,1982) fue nombrada nueva presidenta del PP de Baleares con el 99% de los votos. Ahora empieza para ella un curso político trascendente en el que centrará todos sus esfuerzos en ganar las elecciones y acabar con el pacto de izquierdas que preside /. En esta entrevista anuncia algunas de sus propuestas de cara a las elecciones de mayo del próximo año y destaca como primera medida, en caso de gobernar, una profunda reforma de una Administración autonómica que considera excesivamente sobredimensionada y muy poco eficaz.

Pregunta.- ¿Cómo afronta el PP balear el nuevo curso político y el año electoral?

Respuesta.-Desde que las encuestas han empezado a ser favorables tenemos más motivos para trabajar de forma más intensa, más motivos para estar en la calle, estar con la gente y conocer sus problemas y para presentarles un proyecto alternativo a las políticas socialistas e intervencionistas y de prohibiciones de Armengol. Presentamos nuestra alternativa de moderación, gestión y libertad.

P.-El Govern del pacto de izquierdas ha aprobado algunas leyes polémicas y ha tomado algunas decisiones que no cuadran con la ideología del PP. ¿Derogará algunas leyes?

R.-Lo más urgente para el PP es reestructurar la Administración pública y no sólo en el sentido de eliminar organismos. Tenemos una Administración pública sobredimensionada mientras las inflación está disparada y los ciudadanos no pueden llegar a fin de mes. Todas las familias se están apretando el cinturón y la Administración no puede seguir desconectada de la realidad de la calle. Ha de haber una revolución de la Administración pública porque se ha convertido en un problema para el administrado. Es una autentica vergüenza y un autentico fracaso de la política y no eso no se puede achacar a una sola legislatura, sino a varias. Cuando hablas con cualquier sector siempre te comentan que la Administración publica es lenta, ineficaz, cara y que les hacer perder tiempo y dinero. Estamos trabajando en eliminar organismos y en conseguir una Administración más eficaz.

P.-¿Y en cuanto a las leyes aprobadas por el pacto de izquierdas?

R.-La Ley Turística la vamos a derogar. Es una ley que se vendió como fruto del consenso cuando en realidad es una ley impuesta a la fuerza. Un partido liberal no se puede permitir una ley que es intervencionista, prohibicionista, que ataca la propiedad privada, a los autónomos y a los pequeños empresarios. Además, es una ley de moratoria turística que va contra los pequeños inversores y propietarios. No sólo vamos a derogar esta ley sino que estamos trabajando en base a la ley 2012 del PP que fue un salto cualitativo en turismo sostenible y de calidad, que facilitaba la inversión privada y la reconversión de las zonas maduras. Presentaremos nuestra ley antes de que empiece la campaña electoral.

P.-¿Y la Ley de Educación?

R.-Vamos a consensuar una Ley educativa. Los padres están hartos de que cada legislatura cambien las normas. Vamos a modificar la Ley de Educación de Baleares para defender tanto la enseñanza pública como la privada y la concertada y, sobre todo, vamos a modificar la ley para que las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma sean vehiculares en la enseñanza. No puede ser que tengamos una ley que no reconoce el español como lengua vehicular. No se trata de no defender el catalán, se trata de cumplir con la Constitución. También hemos de cumplir con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía en cuanto a la defensa y protección de las modalidades insulares. Otro punto que vamos a impulsar es la protección de la educación especial, la de los niños y niñas que necesitan ayuda y que ahora no la tienen.

P.-¿Puede garantizar que si gobierna se ofrecerá al menos el 25% de la enseñanza en español?

R.-Por supuesto y no sólo porque lo quiere el PP sino también porque hay una sentencia que cumplir. En Baleares habíamos llegado a un consenso con el PSOE para que el español fuera vehicular y para introducir más asignaturas no lingüísticas en español pero a última hora Armengol se decantó por la radicalidad y por hacer política con la lengua. Armengol hace de la lengua una arma política.

P.-¿Cuál será su primera iniciativa legislativa si gobierna?

R.-La primera medida será eliminar el exceso de burocracia y el exceso de problemas que supone la Administración pública para los ciudadanos. Hay que abordar este problemas y poner soluciones. Hay departamentos concretos que son un autentico colapso para los ciudadanos y dos ejemplos son la Comisión Balear de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Hay una ineficacia total y una enorme falta de gestión. Otra medida inminente si gobernamos será la reforma fiscal que ya tenemos preparada. Eliminaremos de una vez por todas el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nieto y entre conyugues y lo reduciremos entre tíos y sobrinos. Más que un tema económico es un tema de justicia social. No puede ser que los hijos tengan que pagar por lo que han pagado toda su vida los padres.

P.-¿Eliminará el requisito del catalán para trabajar en la Administración autonómica?

R.-Desde luego lo eliminaremos en la sanidad. Hay que conseguir que para los médicos sea atractivo venir a trabajar a Baleares. Es una negligencia absoluta que hayamos pasado un verano récord en turismo y que durante los fines de semana en la mayoría de centros de salud haya habido descubierto de médicos. Este verano Armengol ha puesto en riego la salud de residentes y turistas y esto cuando tiene más recursos que nunca. Las listas de espera quirúrgicas y de Atención Primaria son de las peores de España. No podemos poner dificultades a los médicos y vamos a eliminar el requisito del catalán en la sanidad.

P.-¿Y en resto de la Administración?

R.-Vamos a velar para que los ciudadanos puedan ser atendidos en las dos lenguas oficiales de Baleares. El ciudadano tiene el derecho a ser atendido en la lengua que elija, ya sea el español o el catalán.

P.-¿Qué opina de la moratoria turística y la reducción de plazas que contempla la Ley Turística de Armengol?

R.-Yo siempre le pido Armengol seriedad y rigor y le pregunto cuántas plazas quiere eliminar. Estamos consiguiendo unas buenas cifras de empleo gracias sobre todo al sector turístico. Si Armengol apuesta por decrecer tiene que decir cuántos puestos de trabajo está dispuesta a eliminar y a qué cuota de bienestar está dispuesta a renunciar.

P.-¿Y la limitación del número de cruceros?

R.-Esto ha sido el gran engaño de Armengol. Las limitaciones que vendió no se han cumplido. Lo que falta es gestión y lo que sobra son las prohibiciones. Armengol es especialista en culpar al sector turístico, a los autónomos, a los ciudadanos, etcétera, de todos aquellos problemas que no sabe solucionar.

P.-¿Cómo valora la gestión del pacto de izquierdas con Armengol al frente del Govern?

R.-Ha faltado gestión y ha sobrado mucha propaganda. Al final la realidad se acabas imponiendo y la realidad es que la gente no llega a fin de mes y que las familias afrontan la vuelta al cole más cara de la historia. La realidad es que el tema de la vivienda está peor que hace ocho años y lo mismo sucede con el transporte público. La sanidad, la depuración de aguas, la educación y sus barracones… todo está peor ahora que hace ocho años y cuando gobiernas tu objetivo prioritario es dejar las cosas mejor de como las encontraste. De lo contrario, has fracasado.

P.-¿Y sobre la gestión de Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu?

R.-Tenemos un presidente del Gobierno sin palabra. El valor de un político es su palabra. Se presentó negando que iba a gobernar con Bildu y no sólo gobierna con Bildu sino que se apoya en esta formación para salvarse. El PSOE prefiere llegar a pactos con Bildu que sentarse con Núñez Fijóo, que sentares con el PP para llegar a pactos de Estado. Las propuestas que le ha hecho Feijóo ni siquiera han recibido respuesta. Lo que manda Bildu, lo hace Sánchez.