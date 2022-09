La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens (Campos, 1982) afirma que no tiene elaborada la candidatura electoral para las elecciones de mayo del próximo año aunque señala que cuenta con Toni Costa, el actual portavoz del partido en el Parlament, para dirigir las áreas de Economía y Presupuestos. A nivel más personal, comenta que ahora vive en un piso muy pequeño en Palma, «más pequeño que la habitación de la niñera de Pablo Iglesias». El próximo mes de diciembre Marga Prohens se casará con Xavi Bonet, padre de su hija Alma y secretario general del PP de Palma.

Pregunta.-¿Ya tiene en mente su lista electoral?

Respuesta.-No. Te tengo en mente las personas con las que estamos contando y con las que vamos a contar en los próximos meses. Algunas serán visibles, otras no pero tengo en mente un equipo de gestión. Esto no es un proyecto individual, será el proyecto de los mejores. Sin cuotas, sin territorios, sin cuotas de hombres, de mujeres…

P.-¿Será Toni Costa el ‘número 2’?

R.-Toni Costa es es un magnífico portavoz parlamentario. Toni Costa es quien dirige el grupo parlamentario. Tiene mi máxima confianza, mi máximo respeto. Es una persona en la que me apoyo muchísimo. Es un gran conocedor de la Administración pública, es un liberal convencido y evidentemente yo quiero alguien como él al frente de las áreas de Economía y Presupuestos, alguien que comparta el sentimiento liberal de la no intervención, que crea en el esfuerzo, que crea en los autónomos, que crea en los pequeños empresarios… Siempre cuento con Toni Costa.

P.-Ahora una pregunta más personal. ¿Dónde vive y cómo es su casa?

R.-Aunque soy de Campos, desde hace años vivo en un piso muy pequeño en Palma. De hecho, me hace gracia porque cuando le preguntaron a Ayuso, ella también contestó lo mismo. Yo vivo en un piso que estaba pensado para una pareja pero ahora, de repente, somos cuatro y estamos haciendo equilibrios. Pero sí, vivo en Palma, en una casa más pequeña que la de Pablo Iglesias. Bueno, imagino que más pequeña que el cuarto de la niñera de Pablo Iglesias.

P.-Creo que se casa, ¿es cierto?

R.-Sí. Si consigo tenerlo todo preparado, me casaré el próximo diciembre

P.-¿En Palma?

R.-Esta es una de las cosas que no tengo preparadas todavía. Pero será en Mallorca.