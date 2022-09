Prohens: «Yo quiero traer a Baleares la gestión de Bonilla y Feijóo y el modelo de libertad de Ayuso»

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, anuncia que seguirá como diputada en el Congreso hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Argumenta que es imprescindible que Baleares tenga una voz en Madrid y que esta labor es compatible con la presidencia del PP balear y la preparación de las elecciones. También explica que quiere traer a las Islas «la gestión generadora de inversiones de Moreno Bonilla, la eficacia de Núñez Feijóo y el modelo libertad de Ayuso».

Pregunta.-¿Dimitirá como diputada del Congreso para centrarse en la campaña electoral?

Respuesta.-No. Yo creo que ahora lo que más falta hace es que alguien lleve la voz de Baleares en el Congreso. Alguien que esté en el Congreso por convicción frente a la inacción de los diputados del PSOE y Podemos. Tendré que ser yo la que defienda a Baleares y esto para mí es un orgullo. Esta semana planteo una pregunta en el Pleno sobre la inmigración irregular que está llegando de manera masiva a las costas de las Islas Baleares sin que Sánchez ni Armengol ni siquiera se dignen a hablar del tema. Lo voy a hacer yo, porque nadie más lo hace. Tendré que ser yo también quien dé otra vez un golpe sobre la mesa y mire qué está pasando con el régimen fiscal , que está bloqueado en la mesa del Congreso de los Diputados con los votos del PSOE y Podemos. No se entiende que en este contexto de crisis energética, de crisis económica, no quieran que se compense la insularidad a las empresas, a los autónomos o a los agricultores de esta comunidad autónoma. También, evidentemente, tendremos que defender otros asuntos que la delegada del Gobierno de Sánchez, que es Armengol, ha renunciado a defender. Y lo voy a hacer hasta que pueda. Insisto en que tengo la inmensa suerte de tener un gran equipo en el que confío muchísimo. Yo creo que tengo capacidad para poder afrontar ambos retos. Creo además que ambos no sólo son compatibles, sino que son necesarios, es necesario que siga defendiendo las Islas Baleares en Madrid.

P.-Armengol se ha vuelto a negar a comparecer en el Parlament para debatir sobre el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas a pesar del informe demoledor contra ella del Parlamento Europeo.

R.-Sí, este es un ejemplo de un tema que aquí ya se habría silenciado pero que en un momento dado decido denunciar ante el Congreso de los Diputados y pido la creación de una comisión de investigación que tampoco aprobó el Partido Socialista en Madrid. Yo he interpelado tanto a Irene Montero como a Pablo Iglesias sobre el tema de las menores explotadas sexualmente en centros de protección. Ya sabemos lo que dijo Pablo Iglesias del caiga quien caiga pero esto ha quedado absolutamente en nada. Y por vergüenza de todos, ha tenido que ser la Unión Europea la que haya tenido que arrojar luz sobre un tema que todavía no me explico. Si gobernamos, lo primero que haremos desde el Consell será una auditoría al IMAS. Tenemos que saber qué es lo que falla y no me explico que esto no se haga para poner medidas correctoras.

P.-¿Meterá a Vox en el Ejecutivo si sus votos son necesarios para gobernar?

R.-Faltan ocho meses para las elecciones y no estamos pensando en pactos post electorales. Yo trabajo en devolver al PP una amplia mayoría. Estamos trabajando para que en el PP se sientan cómodas todas las sensibilidades y todas las personas que dicen basta y que quieren un cambio ante la política autoritaria de Armengol. Yo voy a seguir trabajando hasta el último día, hasta el último minuto, para gobernar en solitario y para poder aplicar este programa del PP que ya tenemos elaborado de gestión en solitario.

P.-El portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, dijo hace unos meses que «veía a una Marga Prohens muy desnortada porque quiere ser un día Díaz Ayuso y otro día Moreno Bonilla?»

R.-La verdad es me hace gracia que me etiqueten cuando ya advertí que seria difícil etiquetarme. Soy Marga Prohens con mis virtudes y defectos pero soy una mujer libre, sin ataduras. Yo quiero que venga a esta comunidad autónoma lo mejor de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Yo quiero que venga la gestión de Moreno Bonilla, que ha sido capaza de hacer varias leyes para agilizar la Administración pública. Yo quiero que venga una política aceleradora de la la inversión como hace Bonilla. Quiero también que venga lo mejor de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, de un presidente capaz de cosechar tantas mayorías absolutas y de implantar guardería gratis para todas las familias. Y quiero que venga a Baleares el modelo de libertad de Ayuso, el modelo de orgullo y de creer en la capacidad de esfuerzo de su región.

P.-Un concejal socialista de Galicia le preguntó mediante las redes sociales si se drogaba cuando defendía los chiringuitos de playa.

R.-Se me había olvidado este tema. Tengo gran capacidad para olvidar las barbaridades que dicen de mí en las redes sociales. Me pregunto qué pasaría si el concejal socialista de Galicia hubiera dicho lo que dijo de una mujer de la izquierda. Lo que sorprende es que nadie del PSOE se haya pronunciado y aquí conviene recordar que el que calla, otorga. En cualquier caso, voy a defender los chiringuitos, sin ninguna duda. Son negocios familiares que practican la economía circular, son negocios que cuidan las playas y que se han adaptado a un modelo sostenible.

P.-Antes ya ha dado una pincelada sobre su proyecto de reforma fiscal. ¿Puede concretar más?

R.-Proponemos también la reducción de medio punto en en tramo autonómico del IRPF y rebajas en Transmisiones Patrimoniales par jóvenes que accedan a su primera vivienda. También ofreceremos incentivos a las familias por el nacimiento de hijos así como para el cuidado de personas mayores.