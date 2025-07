Prohens presume de sus dos primeros años «frente al ruido, las mentiras y las ‘fake news’» de la izquierda

El Govern ya ha puesto en marcha, cuando se cumplen los dos años de legislatura, el 93% de las medidas y compromisos contenidos en el programa electoral del PP, un porcentaje que la líder del Ejecutivo ha calificado como «elevadísimo».

En una rueda de prensa en el Consolat, arropada por todos los miembros del Ejecutivo, Prohens ha hecho balance de los dos años legislatura, justo el día en el que en 2023 los consellers tomaron posesión de sus cargos.

«Cumplimos con hechos, no estamos ante un eslogan. Lo podemos acreditar», ha señalado la presidenta, que ha concretado que de las 631 medidas o compromisos, el 20% (124) ya están totalmente ejecutadas; el 66% (415) están en más de un 50% de ejecución; el 14% (90) tienen un grado de ejecución de entre un 25 y un 49%, mientras que un 13% (84) tienen un grado de ejecución inferior al 25%.

En relación al 7% restante, la presidenta ha explicado que se trata de medidas que dependen total o parcialmente del Gobierno central o de la coordinación con otras administraciones, son leyes en tramitación o se han encontrado «dificultades sobrevenidas». En este contexto ha situado la cuestión migratoria, la cogestión aeroportuaria o la movilidad.

«Ojalá tuviéramos el convenio ferroviario y pudiéramos ir más rápido y anunciar más líneas de metro. Ojalá no nos hubieran robado el dinero del convenio de carreteras. Ojalá tuviéramos algo que decir en la gestión aeroportuaria y no tuviéramos que enfrentarnos a un caos continuo. Ojalá en política migratoria no nos insultaran y nos dejaran solos», ha afirmado.

La presidenta balear ha reivindicado el balance de actuaciones «a pesar del ruido, la sobreactuación y las mentiras de algunos» y ha defendido el «trabajo incansable» del Ejecutivo. «La hoja de ruta no la marca ni el ruido ni la demagogia ni el populismo ni las fake news, sino el programa que votaron los ciudadanos», ha afirmado.

El Govern acaba el curso «con los deberes hechos» y en esta afirmación ha situado la aprobación del decreto de contención turística, las leyes de polígonos, conciliación y obtención del suelo a través de proyectos residenciales estratégicos, así como los Presupuestos autonómicos.

Segunda hoja de ruta

La presidenta del Govern ha explicado, de cara el futuro, que la segunda hoja de ruta del Ejecutivo será la Agenda de Transición, surgida del Pacto por la Sostenibilidad, y ha avanzado que en la segunda parte de la legislatura este documento tendrá más protagonismo.

Para lo que queda de mandato, Prohens se fija, entre otras materias, el despliegue de la ley de conciliación, tramitar la ley agraria, avanzar en la problemática del acceso a la vivienda, seguir bajando impuestos progresivamente y seguir mejorando los servicios públicos. El Ejecutivo autonómico, además, sigue firme en la decisión de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) -la ecotasa- en los meses de verano, que espera que cuente con el apoyo de la Mesa de Diálogo Social.

La presidenta ha subrayado su voluntad de seguir con la ejecución del plan de infraestructuras Islas en transformación y seguir gestionando y gobernando «frente a los que hacen justamente lo que dijeron en campaña que no harían, frente a los que piden ahora lo que no hicieron cuando gobernaban y frente a quienes les persigue y les seguirá persiguiendo la mentira».

Descarta la entrada de Vox en el Govern

Por otra parte, la presidenta del Govern ha descartado este jueves la entrada de Vox en el Govern y ha expresado su intención de agotar la legislatura. En una rueda de prensa para hacer balance de la legislatura, la líder del Ejecutivo autonómico ha admitido que lograr la aprobación de los segundos Presupuestos, con el apoyo de Vox, es una «liberación» para ella y para todos los consellers, pero ha señalado que no habrá cambios en las relaciones con los de Santiago Abascal con quienes, ha recordado, ya no existe un pacto formal después de que hace un año se ordenara la salida de Vox de los gobiernos autonómicos y la retirada de los apoyos.

La presidenta del Govern ha insistido de este modo en su intención de mantener el gobierno en minoría y negociando con Vox iniciativa a iniciativa y ley a ley. «Algunos hacían mofa cuando decía que formaríamos un Govern en solitario y en minoría dispuesto a rectificar las medidas equivocadas que llevaron a algunos a la oposición», ha afirmado.