La presidenta del PP balear y diputada en el Congreso de los Diputados, Marga Prohens, ha vuelto a exigir hoy la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la rebaja de penas a ya 108 agresores sexuales gracias a la ley del sólo sí es sí aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Prohens le ha recordado a Montero que «sólo este pasado lunes se han producido 19 rebajas de penas; 22 el pasado viernes; 16 condenados ya han sido excarcelados y son también 16 las comunidades autónomas en los que violadores se han visto beneficiados con la ley del Ministerio de Igualdad».

Tras enumerar varios casos de agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas gracias a ley de Montero, como el caso del violador del Badoo en Palma o el del violador de menores, alguna de ellas con discapacidad, de Zamora, Marga Prohens ha preguntado a la ministra si, con este resultado, «¿de verdad no cree que una ley mal hecha debe corregirse?».

Y otras preguntas de Prohens a Montero: «¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma alguna responsabilidad? Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero sentada todavía en la bancada azul?».

Marga Prohens ha vuelto a recordar que, si Montero sigue considerando acertada la ley y no piensa corregirla, «es porque ignoró a todos quienes le advirtieron que pasaría lo que está pasando: Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular, asociaciones de jueces y fiscales, la

Asociación de Juristas Themis, etcétera». «Y si usted no les hizo caso y ahora no quiere corregirla, ¿es porque la ley ha conseguido el objetivo que usted perseguía?», ha sido otra pregunta de la diputada del PP a la ministra.

Prohens ha proseguido así: «Cuando ya tenemos el para qué usted aprobó esta ley que no quiere corregir, ahora, miles de ciudadanos se preguntan por qué. ¿Por qué provocar tanto dolor a las víctimas y a sus familias?».

La presidenta del PP balear ha reprochado a la ministra que dijera que “venía a regenerar la vida política, y a dirigir un Ministerio Feminista, y haya acabado premiando a malversadores y dejando a delincuentes sexuales en la calle».

«Y no, aquí lo único machista es su ley y a la única que le tienen que dar un toque es a usted. A usted para que dimita”, ha exigido Marga Prohens.

“Dimita, señora Montero, no porque se lo pida el Partido Popular o el movimiento feminista, dimita por respecto a las víctimas. Y por dignidad”, ha concluido la diputada su intervención de hoy en el Congreso de los Diputados.