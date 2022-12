La presidenta del PP de Balears y diputada en el Congreso, Marga Prohens, ha protagonizado este martes una contundente intervención en el Congreso donde ha arremetido contra el PSOE por no parar los pies a Irene Montero al tiempo que ha exigido la dimisión de la ministra. Prohens le ha dicho a Montero que «por respeto a todas las mujeres, por respeto a todas las víctimas de agresiones sexuales que han visto como sus agresores salían a la calle antes de lo previsto, debería haber asumido responsabilidades y haber dimitido».

Prohens, que ha sido la encargada de defender la postura del PP en la propuesta de reprobación de la ministra Montero, después de rechazar la exposición de motivos de la iniciativa a debate, ha señalado en su intervención que «el Partido Popular no va caer en el error que otros cayeron cuando debatimos los presupuestos. No voy a caer en insultos ni ataques personales que desvíen el foco de lo que realmente es el motivo para apoyar su reprobación y dimisión, que es su forma de gobernar, su chapuza legal».

La popular ha recordado a la ministra el resultado de los dos meses de aplicación de su ley del sólo sí es sí que se ha saldado con «55 agresores sexuales [ahora ya son 58] beneficiados, 61 años de rebajas de pena en total, más de 13 excarcelaciones, las comunidades de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Baleares, con agresores en la calle antes de tiempo y el Supremo no ha tenido otra que avalar la rebaja de penas. Este es el balance de su ley».

«El PSOE no es que sea incapaz de parar los pies a la ministra Montero, es que es cómplice de ello y es responsable de que los que no creen en las políticas de igualdad y cuestionan la violencia de género hoy se armen de argumentos para pedir la supresión de este ministerio ¿Dónde está el PSOE del Pacto de Estado?», ha afeado Prohens a los socialistas.

«Después del no debate de ayer de la ley trans, no existe. El mismo movimiento feminista escribía ayer hoy el PSOE ha humillado al PSOE», ha proseguido. «Cuando se conozcan las consecuencias jurídicas de esta nueva ley no digan que no les avisamos o que es culpa de los jueces, como han hecho hoy, que en un ejercicio de cinismo y falta de respeto por el poder judicial presentan otra chapuza para no arreglar la ley del sólo sí es sí y dice el portavoz que es para dar un toque a los jueces», ha reprochado.

Prohens ha aprovechado su intervención para lamentar el último asesinato machista hoy de una mujer, en Albacete, el 41 este año en España. «Es una lacra y hay que acabar con ella», ha defendido, a la vez que ha lamentado que «Balears, en mi comunidad, donde faltan juzgados especializados, policías y guardias civiles para proteger a las mujeres, donde sobran los escándalos, vuelve a ser la comunidad con mayor tasa de violencia de género este año».