Prohens expresa su «orgullo» por la Constitución frente a la «degradación institucional» del sanchismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su «orgullo» por la Constitución y una Transición modélica frente a la degradación institucional implantada por el sanchismo .

Así lo ha expresado la líder del PP en Baleares en el acto oficial por el 47º aniversario de la Constitución celebrado este sábado en el Palacio de La Almudaina de Palma, en un discurso en el que ha denunciado la «instrumentalización de las instituciones, no como herramientas al servicio del interés general de los ciudadanos, sino al servicio de intereses partidistas» por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Prohens ha comenzado su discurso manifestando que, pese a que otros presidentes han intervenido antes que ella en el acto en el Día de la Constitución en La Almudaina, ella es «la primera» que lo hace siendo parte de «una generación que es hija de la Transición». Por esta circunstancia ha querido dejar claro que todos los que, como ella nacieron en esos años, están «muy orgullosos y «profundamente agradecidos» a todos los que hicieron posible la redacción de la Constitución y a los que durante 47 años han ayudado al «progreso» y «prosperidad» de Baleares, en particular, y también de toda España.

En este sentido, la presidenta ha instado a «defender la democracia y la Constitución». «Es más necesario que nunca», ha subrayado, después de cargar contra la «degradación» y la «instrumentalización de las instituciones» a la que, ha lamentado, «se ha asistido en los últimos tiempos con preocupación».

«Hemos visto cómo se minaba la independencia de instituciones claves de la nuestra arquitectura institucional y se ponían al servicio de la búsqueda de la destrucción del adversario político, entrando en peligrosas derivas del poder en España».

«Por suerte, pese a la juventud de la democracia y Constitución, España cuenta con contrapesos imprescindibles que actúan como diques de contención ante algunas tentaciones», ha añadido no obstante Prohens, recordando que «sólo juntos se podrá responder a lo que los ciudadanos esperan de sus representantes políticos».

La número uno del PP en Baleares también ha criticado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a la que ha acusado de bloquear la tramitación de «leyes que cuentan con un soporte mayoritario de la Cámara porque no disponen del apoyo del Gobierno de España» y de vetar a los medios de comunicación críticos.

Otra crítica al Gobierno ha sido por «robar decisiones que corresponden al Poder Judicial con indultos y amnistías que dinamitan un principio básico de nuestra democracia y nuestra Constitución como es la separación de poderes».