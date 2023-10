La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha denunciado este jueves en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado el «trato de favor» del Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez al independentismo catalán y ha advertido por ello de que Baleares «somos unas islas que no reivindicamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie».

La presidenta del PP balear ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez «qué mensaje envía al resto de Comunidades que han defendido sus reivindicaciones por los cauces legales» y con «respeto a la Constitución».

De este modo, la dirigente balear ha rechazado rotundamente una posible amnistía, así como una condonación de deuda o una negociación bilateral sobre financiación, elementos de una «subasta en la que se han convertido los votos para la investidura».

«En el foro en el que hay que hablar de una supuesta condonación de la deuda o del Fondo de Liquidez Autonómico es el de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en Waterloo», ha aseverado la presidenta, que ha hecho un discurso bilingüe en castellano y catalán.

Prohens ha declarado además que Baleares «comparte muchas cosas» con Cataluña pero que quieren relacionarse con ella «como el resto de Comunidades, de tú a tú, sin tutelas y sin complejos». «Porque somos unas islas que no reivindicamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y que no formamos parte de otro país ni otra realidad que no se llame España», ha subrayado.

Además, frente a los que «hablan hoy de balanzas fiscales», Prohens les ha recordado que Baleares «es una de las aportadoras netas al sistema, por detrás solo de la Comunidad de Madrid, y la novena a la hora de recibir». «Así que a nosotros que no nos hablen de victimismo, porque no aceptaremos ninguno», ha apostillado.

En este sentido ha resaltado la falta de funcionarios estatales en Baleares y las dificultades inherentes a la insularidad, y ha criticado que estén aún «pendientes de una reforma desde hace una década, con evidentes necesidades de mejora por el perjuicio que provoca» a Comunidades como la balear.

La presidenta ha añadido que la reforma debe «respetar la autonomía fiscal» de los territorios, pero que aunque cada gobierno autonómico tenga «su propia agenda», se debe plantear «desde la lealtad institucional».

Siguiendo con este argumento, ha protestado por ver «cómo un Gobierno en funciones se dispone a negociar un nuevo límite, negociando y defendiendo ya abiertamente una amnistía» a los condenados por el procés.

«Una amnistía que va mucho más allá de indultar una pena, sino que supone ir contra la separación de poderes, ir contra nuestro Estado de Derecho e ir en contra del consenso constitucional. Ya no hablamos de perdonar el castigo previsto por nuestro Código Penal, hablamos de desautorizar a los jueces, hablamos de deslegitimar nuestro ordenamiento jurídico e incluso de negar la gravedad de los hechos», ha advertido la presidenta balear.

Con estas palabras, Prohens ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de las CCAA para «defender la legalidad» y la Constitución: «Lo que negocia el Gobierno de España dentro de oscuros despachos nos afecta y nos incumbe a todos, porque afecta e incumbe a todos los ciudadanos españoles y a los ciudadanos a los que representamos», ha subrayado.

«No cabe una amnistía para quienes se han saltado la ley. No caben tratos de favor, ni caben condonaciones, ni sistemas de financiación a la carta solo para unos pocos, mientras otros pagamos la factura», ha concluido Prohens.