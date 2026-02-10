Prohens acusa a Podemos de «querer sustituir a los españoles por inmigrantes porque ya no les votan»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a Unidas Podemos de impulsar la regularización extaordinaria de inmigrantes para «sustituir» a los ciudadanos españoles que «ya no les votan y a los que ya no pueden engañar». «Es antidemocrático, racista y tremendamente fascista», ha reprochado Prohens en el pleno de este martes al diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha cargado contra el rechazo del Govern a la regularización y ha pedido hacer de Baleares una tierra de acogida y no de odio.

La presidenta, en su respuesta, ha sostenido que su Ejecutivo se opondrá «con todos los recursos» a esta medida, considerando que la residencia legal «se tiene que merecer y no regalar». En esta línea, ha defendido una inmigración «legal y ordenada, con precontrato de trabajo y sin antecedentes penales, que respete las leyes y con voluntad de integrarse y respetar los valores, como la dignidad de las mujeres».

«Ustedes no están preocupados por los derechos», le ha dicho la líder del Ejecutivo al diputado de Unidas Podemos, quien ha acusado a Prohens de «hacer poco» para evitar el colapso de los servicios sociales o de la vivienda. La regularización masiva que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez ha ocupado buena parte de la sesión de control al Govern en el Parlament balear.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha subrayado que el Govern no está en contra de los derechos de las personas migrantes, pero sí de una regularización «masiva, improvisada, sin planificación, recursos ni consenso».

Así lo ha dicho la consellera en la sesión de control al Govern de este martes tras ser preguntada por el diputado del PSOE Omar Lamin, quien ha lamentado el rechazo del Ejecutivo autonómico a esta medida.

Estarellas, de su lado, ha cargado contra el Gobierno de España y el delegado en las Islas, Alfonso Rodríguez, por «mostrar deslealtad institucional». «Hace meses que pedimos colaboración, recursos y que el Estado asuma sus competencias», ha defendido.

Además, ha calificado el discurso del PSOE de «incoherente»: «Por la mañana hablan de humanidad y por la tarde la señora Armengol vuelve a un país como Azerbaiyán que vulnera todos los derechos humanos», ha dicho.

En otra pregunta, en este caso de la diputada de Vox Patricia de las Heras, la consellera ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, solicitó el pasado octubre al Ejecutivo central la repatriación de menores argelinos tutelados por los consells insulares.

«Nos han dado la respuesta esperada, que son procesos lentos, parece que no es la misma institución», ha subrayado, agregando que la Fiscalía de Menores está en contra. Actualmente, los consells insulares atienden a más de 750 menores migrantes no acompañados, una cifra, según la consellera, «inasumible» y que «pone en riesgo» el sistema y la atención al resto de menores.