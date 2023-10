La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha asegurado este martes haberse sentido tremendamente escrutada desde su designación como líder del PP de las Islas y candidata a la presidencia del Govern. Por ello, ha lamentado que prácticamente toda su vida privada y la de su familia haya salido en los medios. «He pagado un buen precio. ¿No les basta esta transparencia?», ha afirmado en el pleno del Parlament de este martes.

La mandataria balear ha rechazado de este modo las acusaciones de la oposición de falta de transparencia y las intenciones que en este sentido estarían detrás del cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico, Prohens ha respondido de este modo al portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que se ha mostrado preocupado por el mensaje que el PP envía a la sociedad cerrando la Oficina Anticorrupción, que en ocho años no ha investigado ni un solo caso de corrupción que afecte a los socialistas pese a estar gobernando éstos en las principales administraciones de Baleares..

Sobre esto, Prohens ha defendido que el PP «ha pagado y ha pedido perdón» y ha insistido en que las funciones de la Oficina Anticorrupción ya las cumplen la Fiscalía, los jueces, la Intervención y la Sindicatura de Cuentas.

«Este es un partido honesto, que ha pagado lo que tenía que pagar y ha pedido perdón por lo que debía pedirlo. Pero escúcheme bien señor Apesteguia: sobre mi marido, mi divorcio, sobre las hipotecas que tengo, sobre cuánto dinero tengo en el banco, sobre qué coche tengo, sobre si me he presentado a un proceso de estabilización de plazas, sobre dónde trabaja mi padre, dónde me he ido de vacaciones… Incluso en un debate en campaña, una candidata que ya no está en esto se atrevió a sacar a mi hija de un año. ¿No les basta? ¿No les basta esta transparencia?», ha afirmado Prohens.

Y ha añadido: «Toda mi vida privada y la de mi familia ha salido en los medios de esta Isla desde que fui elegida presidenta, de manera insólita. Ningún político de estas Islas ha estado sometido a este nivel de exposición de su vida, nunca. Se me ha buscado de arriba abajo para ver si se me encontraba algo. Todas las líneas rojas se han cruzado conmigo».

Por su parte, después de que el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, preguntara por la urgencia para el desmantelamiento de la Oficina, Prohens ha recordado que se está pidiendo su cierre desde hace siete años.

Según la líder del PP balear, más de 10 millones de euros de gasto y un sueldo anual del director de 95.000 euros al año no han tenido ningún retorno para la ciudadanía. La presidenta del Ejecutivo ha reprochado a los socialistas que «lo hayan fiado todo y lo siguen haciendo a la campaña del barro, de la difamación y de la mentira».

«Y lo que les escuece es que no hay nada de nada. Y por eso seguirán allí por mucho tiempo y este Govern seguirá cumpliendo con todo lo que se le requiera: las declaraciones de bienes, de patrimonio, de incompatibilidad seguirán siendo públicas y se podrán seguir consultando. Nadie me puede reprochar nada de nada en lo que hace referencia a transparencia. Creo que he pagado un precio muy alto».

Sobre la misma cuestión, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha advertido de que el cierre de la Oficina Anticorrupción significa «volver a los pactos de silencio y a la omertá que tapa la corrupción».