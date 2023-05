Está convencida de conseguir una amplia mayoría el próximo 28M para poder gobernar en solitario a pesar de que todos los sondeos indican un empate técnico entre los bloques de la derecha y la izquierda. Marga Prohens (Campos, Mallorca, 1982) es la presidenta del PP de Baleares y candidata al Govern. En esta entrevista Prohens apela a la responsabilidad de Vox y de otros partidos, en clara referencia al PI, para conseguir la investidura aunque rechaza los gobiernos de coalición. Afirma que su primera medida, si gobierna, será bajar los impuestos.

Pregunta.-¿Cuáles son sus proyectos estrella si llega a gobernar en Baleares después del 28M?

Respuesta.-Más que proyectos estrella llevamos en nuestro programa de gobierno más de 500 propuestas muy concretas, muy rigurosas y lo que es más importante, calculadas presupuestariamente. Porque yo entiendo el programa de gobierno como un contrato con los ciudadanos, mi compromiso hacia los ciudadanos de Baleares. Algunas de estas más de 500 propuestas tienen fecha y si soy presidenta del Govern en los 100 primeros días vamos a eliminar de una vez por todas el injusto Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aquí en las Baleares lo vamos a dejar a cero entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges. Lo vamos a reducir al 50% entre tíos y sobrinos y entre hermanos.

P.-Creo que tiene más medidas previstas en lo que se refiere a bajada de impuestos.

R.-Nosotros defendemos que el mejor escudo social, ahora que todo sube, ahora que tenemos una inflación disparada o una cesta de la compra que ha subido el 15%, ahora que las familias, que los autónomos, que las empresas no pueden soportar más el peso de una política populista, ahora, toca bajar impuestos. Por eso, además de eliminar el Impuesto de Sucesiones, vamos a bajar medio punto el IRPF. Vamos también a eliminar la cuota para los autónomos, cuota cero para los dos primeros años de actividad y una reducción del 50% a partir del tercer año. Y vamos a aprobar nuevas deducciones para autónomos y las familias.

P.-¿Qué deducciones?

R.-Deducciones para segunda actividad, para aquellos que lo han intentado una vez y no les ha ido bien. Deducciones también para las familias, deducciones para los que tienen hijos, deducciones para la conciliación, deducciones para cuidar a personas mayores o personas dependientes. Es volver a poner a las familias en el centro de las políticas y aliviar esta clase media que no aguanta cuatro años más de pacto de izquierdas.

P.-¿Cués cree que son los principales problemas de Baleares?

R.-Con una recaudación récord, Baleares es una de las pocas comunidades, incluso entre las gobernadas por el PSOE, que se ha negado a bajar impuestos. Con una recaudación récord la vivienda se ha convertido en un problema social, en un problema para la clase media, en un problema para los más vulnerables, pero también en un problema para los jóvenes. No tenemos agentes suficientes de los Cuerpos de Seguridad por culpa de la vivienda. Nos faltan trabajadores en todos los sectores. Después de ocho años de intervencionismo, de populismo y de prohibicionismo, la sanidad pública está peor que nunca. Tenemos los médicos de Atención Primaria con más carga de trabajo de toda España, con más de 2.000 tarjetas sanitarias por cada médico. ¿Por qué tenemos a 20.000 personas más que hace ocho años esperando una cita con un especialista? ¿Por qué tenemos unas listas de espera para una operación quirúrgica superiores a las de Madrid y Galicia? ¿Por qué se han cargado la sanidad pública? ¿Por qué tenemos el 40% de las plazas de oncología sin cubrir?… Armengol ha sido una presidenta que ha estado de paso ocupando una silla, pero que ha preferido no desgastarse ella, ha preferido que se desgasten los ciudadanos.

P.-¿Aparte de lo que ha mencionado antes sobre la bajada de impuestos, cuáles serán las otras medidas que tomará de forma inmediata?

R.-Hay que reactivar la economía, hay que poner en marcha cuanto antes la Unidad Aceleradora de Inversiones como la que ya tiene en marcha Andalucía, que ha conseguido en esta legislatura una inversión de 11 mil millones de euros. Hay que poner alfombra roja a los emprendedores y hay que iniciar una auténtica revolución de la Administración. Menos papeleo, menos burocracia, menos trabas a todos los ciudadanos que se dirijan a la Administración pública. Vamos a equiparar a los autónomos con las familias numerosas a la hora de acceder a una ayuda para la conciliación. Vamos a aprobar una deducción fiscal para todos aquellos funcionarios que cubran plazas de difícil cobertura. No podemos estar más tiempo sin médicos, no podemos estar más tiempo sin agentes suficientes de Policía Nacional y Guardia Civil. Seguimos reclamando una insularidad digna al Gobierno de España. Además, vamos a blindar el presupuesto de Sanidad y primero vamos a hacer una auditoría. Yo quiero saber dónde se ha gastado este dinero y por qué con más dinero que nunca estamos peor que nunca.

P.-¿A medida que va avanzando la campaña electoral, ¿qué expectativas tiene el PP en Baleares?

R.-Las encuestas me las tomo siempre con mucha prudencia y con mucha humildad pero lo cierto es que encuesta tras encuesta vemos no sólo cómo vamos generando más confianza entre los ciudadanos, sino que vamos incrementando la diferencia respecto al PSOE. Ya nadie duda que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones en Baleares y yo trabajo para tener una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario. Este es mi compromiso. Quiero un gobierno estable que pueda cumplir su programa de gobierno de forma íntegra.

P.-¿Está convencida de que puede conseguir gobernar en solitario?

R.-Sí. Estamos plenamente convencidos y por eso vamos a seguir trabajando a pie de calle en una campaña en positivo, en una campaña de propuestas. Somos de los pocos partidos que hemos presentado un programa de gobierno que es público, que lo puede consultar cualquiera. Somos el único partido que hemos presentado una calculadora de impuestos para que todos los ciudadanos, desde su casa, desde su móvil, puedan ver realmente que esto no va de macroeconomía, que esto va de poner al individuo en el centro de nuestro programa de gobierno. Con la calculadora de impuestos, los ciudadanos pueden calcular lo que se van a ahorrar a partir del 28 de mayo si gobierna el Partido Popular.

P.-¿Si finalmente no es posible gobernar en solitario, si no tiene mayoría absoluta, tendría problema en pactar con Vox?

R.-Es que yo no me presento aquí para liderar un bloque. Yo creo que esto no va de bloques. Yo creo que esto va de cambio. Y cuando hablamos de cambio los partidos tendrán una responsabilidad con su voto en el momento que se celebre una sesión de investidura. La pregunta no es con quién o no puede pactar el PP? La pregunta es qué van a hacer el resto de partidos si el PP es la lista más votada. Si el Partido Popular suma más que la izquierda, ¿qué van a hacer con su voto y qué van a hacer con sus escaños? ¿A quién van a dar este voto? Las próximas elecciones van de cambio y somos el único partido que podemos garantizar este cambio. El cambio desde la centralidad, este cambio donde cabemos todos.

P.-Entiendo que si no consigue mayoría absoluta confía en poder gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox o, al menos, consiguiendo sus votos en la sesión de investidura.

R.-Para gobernar hay que ganar y la lista más votada es la que merece gobernar. Así que, evidentemente, yo pienso hablar con todos. Yo soy una persona de verdad dialogante, una persona que busca los consensos desde la centralidad, desde el centro político. Hablaré con todos y apelo a la responsabilidad de cada uno. Yo creo que tendrían que mojarse los otros partidos y decir qué van a hacer con sus votos.

P.-¿Cree que la formación del futuro Govern depende de lo que hagan los regionalistas del PI, del resultado que consigan y de su posicionamiento en la sesión de investidura?

R.-No lo sé. Esto hay que preguntarlo al resto de partidos: ¿qué harán con sus votos? Yo estoy convencida que se puede hablar y que se debe hablar con todos los partidos y que todos los partidos podemos tener puntos en común. Estoy convencida que de esto va la política de hablar, de escuchar, de llegar a acuerdos….

P.-¿Puede explicar qué es exactamente la Unidad Aceleradora de Inversiones?

R.-Es un proyecto que nace en Andalucía y que posteriormente también se ha implementado en Madrid. Yo creo que llevamos años escuchando aquello de alfombra roja a los que invierten, a los que se juegan su patrimonio para crear oportunidades. Y yo creo que Baleares debe pasar de ser una tierra que depende de la economía populista y socialista, de una economía subsidiada, a una economía productiva. Yo creo que esta tierra, que siempre ha sido tierra de emprendedores, tierra de oportunidades, tiene que volver a serlo con ambición, con orgullo. Y el principal problema es la Administración pública, que se ha convertido en un problema que lastra la competitividad de nuestras empresas. También en un problema para los ciudadanos. Por eso, aquello de la alfombra roja vamos a ponerlo en práctica con una medida muy concreta.

P.-¿Quién integrará esta unidad?

R.-La Unidad Aceleradora de Inversiones la integrarán un grupo de funcionarios previamente seleccionados que acelerarán todos los trámites para lanzar un proyecto de valor añadido. Puede ser un tema de sostenibilidad, de energías renovables, de investigación, la creación de una industria. Queremos que los emprendedores tengan un solo interlocutor con la Administración a modo de Project Manager.

P.-¿Qué opina de las críticas a su lista electoral, especialmente por la incorporación de dos independientes: el industrial Alejandro Sáenz de San Pedro y la catedrática Cristina Gil?

R.-Las críticas a mi lista responden al nerviosismo del PSOE de Armengol. Entonces, yo pediría tranquilidad a los socialistas. Vayamos a las propuestas, vayamos a los proyectos y dejemos las descalificaciones. Las críticas vienen de un partido político que es incapaz de atraer talento. Yo creo que los partidos políticos tenemos que ser capaces de atraer a nuestro proyecto a los mejores. Que esto de que la sociedad civil tiene que implicarse en política no puede ser sólo una frase hecha, sino que tenemos que hacer lo imposible para convencer a la gente de que su papel en la política puede cambiar las cosas. Y esto lo hemos hecho desde el Partido Popular. Y esto he hecho yo con estos dos perfiles independientes. Creo que un orgullo, no sólo para el Partido Popular sino para toda la sociedad de las Islas Baleares, contar con Alejandro Sanz de San Sampedro, que ha sido 20 años gerente de los Industriales, que es presidente de los polígonos industriales de toda España, que es vicedecano del Colegio de Economistas, que es presidente de la Fundación ASIMA… Y qué decir de Cristina Gil, catedrática en Derecho Civil, recientemente Premio Nacional por la Real Academia de Medicina en Derecho Sanitario y especialista en temas como Big Data o Inteligencia Artificial en el sector sanitario. Yo no quiero un partido monolítico donde todos piensen igual, yo quiero un partido con personas diversas que representen la diversidad que tenemos en la sociedad, con sus opiniones, con sus criterios y que vengan a sumar.

P.-Los ciudadanos de Baleares no tienen dinero para llegar a final de mes. ¿Qué puede ofrecer el PP para revertir esto?

R.-Bueno, pues lo que hemos dicho antes, toca bajar impuestos, toca deflactar el IRPF, porque aquí se ha hablado mucho de que si suben los sueldos y yo siempre digo una cosa, cuando suben los sueldos es gracias al esfuerzo del sector privado. Armengol no ha subido ella el sueldo a los trabajadores de estas islas. Ha sido el sector privado. Y esta subida de sueldos se ve convertida en nada porque suben más los precios, sube más la cesta de la compra, sube más llenar el depósito del coche, la electricidad… Este esfuerzo de los empresarios y esta subida de sueldos que sin duda merecen los trabajadores, queda convertida en nada. Entonces ahora toca, sin duda, bajar impuestos.

P.-¿Qué opina de la gestión de los pactos de izquierdas tanto en Baleares como en el Gobierno de España?

R.-Son pactos muy similares. Son pactos en los que el PSOE se ha entregado a la ultraizquierda, a la izquierda radical. De hecho, aquí fuimos los primeros. Tenemos el dudoso honor de haber sido pioneros en estos, en estos pactos. Son pactos en los que al final se mira más muchas veces por el interés del pacto que no por el interés del ciudadano. Veamos, por ejemplo, la rectificación que hizo Armengol en pocas horas con el tema del requisito del catalán en Sanidad. Dijo que lo primero era la salud, antes que exigir el catalán a los sanitarios. Horas después rectificó y dijo que lo primero era el catalán, por delante de la salud. Y como esto hemos vivido diferentes episodios, porque al final una es rehén de sus pactos. Por eso yo insisto en que yo quiero gobernar en solitario, porque yo sólo quiero ser rehén de mi programa de gobierno y de mi contrato con los ciudadanos.

P.-¿No es efectivo gobernar con un pacto entre diversas fuerzas?

R.-Es que el pacto de izquierdas de Baleares es un pacto pensado en la propaganda, en controlar el relato más que en ofrecer soluciones. Por ello tienen casi más asesores de comunicación que gestores en las diferentes Consellerias. ¿Por qué? Porque importa más la foto, la propaganda, el vídeo, el tweet, que no la gestión seria y las soluciones a los problemas reales. De todas formas yo creo que el tiempo del pacto de izquierdas está acabado. ¿Y por qué lo digo? Porque están afrontando una campaña electoral en la que sus promesas electorales son lo que deberían haber hecho y no han hecho durante ocho años. Resulta que ahora sí que va a haber médicos para todos, sí vamos a arreglar el acceso a la vivienda, sí vamos a mejorar el transporte público… Ahora sí vamos a invertir en Playa de Palma. Todo esto es lo que tendría que haber hecho el pacto de izquierdas durante los ocho años que lleva gobernando. El pacto está acabado y las caras que representan este proyecto también.

P.-¿Cómo valora Marga Prohens su trabajo en el Congreso de los Diputados?

R.-Para mí ha sido un honor poder defender en el Congreso de los Diputados aquello que ha callado Armengol. Podemos hablar de las menores tuteladas, del incremento de la criminalidad en Baleares o de la falta de financiación autonómica por parte del Estado. En el Congreso he luchado por el convenio de carreteras que nos han robado o para conseguir un complemento de insularidad digna para los funcionarios del Estado. También he tenido la oportunidad de hablar de vivienda, de hablar de muchísimos temas.