La candidata del PP al Govern de Baleares, Marga Prohens, anuncia que si gobierna derogará la moratoria turística que ha aprobado el Ejecutivo de izquierdas que preside Armengol. Prohens reconoce que hay saturación turística pero añade que esta saturación «la ha provocado el Govern de Armengol al no intervenir contra la oferta ilegal y porque le interesa generar el rechazo de los residentes a los turistas». Prohens afirma que hay que regular la oferta y crecer de forma sostenible pero señala que la moratoria turística «ataca frontalmente a los pequeños, a las pequeñas empresas, a los pequeños inversores e incluso a los jóvenes».

Pregunta.-¿Cuáles son sus propuestas sobre turismo?

Respuesta.-Ya hemos dicho que vamos a derogar la moratoria turística, una moratoria turística que evidentemente no casa con los principios liberales del Partido Popular, pero sobre todo una moratoria turística que a quien ataca frontalmente es a los pequeños, a las pequeñas empresas, a los pequeños inversores, incluso a los jóvenes. Con la moratoria turística se les está diciendo a los jóvenes de una Comunidad turística como las Islas Baleares que se han acabado las oportunidades en el principal sector económico, que se cierra el mercado para ellos.

P.-¿Defiende el crecimiento turístico?

R.-El Partido Popular no defiende el crecimiento sin límites. Necesitamos límites y necesitamos crecer de manera sostenible, no sólo medioambientalmente, sino también económica y socialmente. ¿Y dónde están los límites? Los límites están en la bolsa de plazas. En la bolsa de plazas que ya puso el Partido Popular. Cuando una plaza se da de baja, vuelve a la bolsa de plazas. Este es el límite. Nosotros no vamos a hablar jamás de decrecimiento. Detrás del decrecimiento hay pérdida de puestos de trabajo y hay pérdida de bienestar. Vamos a pasar de la prohibición a la regulación, siempre atendiendo a criterios de calidad.

P.-¿Hay demasiados turistas?

R.-Creo que hay una saturación y es evidente que se está generando un rechazo de los residentes que padecen esta saturación. Se está generando algo que era insólito en Baleares. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué ahora hay este rechazo. Hace ocho años, cuando no gobernaba la izquierda, no había este rechazo. Se habla de saturación desde el verano pasado. Hace ocho años, cuando gobernaba el Partido Popular, nadie hablaba de saturación ni nadie tenía la sensación de saturación. Cuando han crecido las plazas turísticas ha sido con el gobierno de izquierdas de Armengol, que ha mirado hacia el otro lado con la oferta ilegal. Creo que es una saturación inducida y provocada. Creo que es una saturación permitida por sectarismo ideológico. Este verano vamos a tener saturación y ya le pregunté a Armengol, que no quiso responder, ¿cómo se ha preparado la próxima temporada turística? ¿cómo se han mejorado los accesos a Palma o cómo se ha mejorado el transporte público? Responder a esto no interesa, lo que se busca es el rechazo de los residentes a nuestro principal motor económico.