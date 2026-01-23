Problema inesperado para el Mallorca: Mascarell quiere irse a Brasil, después de haber recibido una oferta que le mejora sustancialmente su salario y que, además, le pone sobre la mesa un contrato que garantiza su futuro por las tres próximas temporadas. El club, que tal y como adelantó OKBALEARES le ha ofrecido prorrogar su estancia en la isla un año más, no quiere que se vaya, y menos aún en estos últimos días de mercado de enero, porque le obligaría a fichar con toda urgencia un sustituto.

Omar Mascarell, que en los últimos partidos se ha revelado como un titular indiscutible para Jagoba Arrasate, es el único centrocampista defensivo que hay en la plantilla, teniendo en cuenta el cambio de rol del portugués Samú Costa, que juega ahora más adelantado. En consecuencia, perderlo ahora sería un verdadero drama para el entrenador, y más teniendo en cuenta que no es uno de los jugadores que más cobra, ni mucho menos, por lo que su posible sustituto, en caso de que se vaya, sería de un perfil bajo.

El club está haciendo lo posible para convencerle, aunque entiende que el jugador está ante una gran oportunidad, y desde luego no va a permitirle salir si no es a cambio de un traspaso que satisfaga sus pretensiones, aunque es evidente que nadie va a abonar su cláusula de rescisión. Todo un problemón, teniendo en cuenta además que apenas quedan diez días para que se cierre el mercado de fichajes.

Por otro lado, el Mallorca continúa negociando el fichaje del belga Cyril Ngonge, tal y como contó ayer OKBALEARES. El Torino parece aceptar su marcha, aunque no se trata ni mucho menos de una operación económicamente asequible y se están sopesando mucho los pros y los contras. Por si acaso, se están valorando otras opciones, aunque a día de hoy la de Ngonge es la más sólida.