El presidente del Parlament balear de Vox confía en el apoyo del PP para seguir en el cargo

El presidente del Parlament de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, confía en el apoyo del PP para seguir en el cargo, después de que la Diputación Permanente de la Cámara haya acordado por unanimidad la convocatoria de un pleno extraordinario para votar su destitución a petición de la izquierda.

Le Senne no ha compartido sus expectativas respecto a lo que votará el PP, si bien la moción necesita el voto a favor de su continuidad de los diputados del PP para salir adelante, sin que baste su abstención.

«Creo que los grupos tienen que hablar, a mí no me concierne y yo, como siempre he dicho, estoy a lo que considere el pleno», ha declarado.

De este modo, el presidente ha mantenido que no tiene intención de dimitir por el episodio con la foto de Aurora Picornell, mostrándose «bien tranquilo» y dispuesto a seguir con su trabajo «mientras el pleno quiera»: «Y si no, probaré ese otro trabajo de diputado raso con mucho gusto»

Al mismo tiempo, ha señalado que dado que el PP está en minoría, «es lógico y normal que busque otros apoyos para aprobar las leyes que considere que tenga que traer al Parlament».

Por su parte, la izquierda cree que PP y Vox están retrasando intencionadamente la convocatoria para darse margen para «negociar», dado que al estar en minoría el PP necesita el apoyo de los diputados de Vox para sacar adelante, sin ir más lejos, los presupuestos del próximo año o cualquier iniciativa legislativa que necesite el respaldo de la Cámara.

Con un tono menos conciliador que Le Senne, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha subrayado que «mientras exista la política de puertas abiertas» a la migración y las fronteras sean «invadidas violentamente a diario sin que nadie haga nada», Vox mantendrá su postura de romper con los populares. «El PP es el que tiene la clave para cambiar esto», ha lanzado.

El PP, por su parte, sigue sin confirmar si apoyará o no la destitución del presidente del Parlament que pide la oposición en bloque.

Será en septiembre cuando el Grupo Parlamentario Popular defina cuál será el sentido de nuestro voto, y como ha manifestado el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, el incidente de Le Senne al rasgar una foto de las Roges del Molinar que da origen a la solicitud, fue una actitud «errática, desafortunada e inadecuada» que el presidente debía pedir «disculpas», cosa que «hizo».

Sin aludir explícitamente el sentido del voto, Sagreras sí ha deslizado que este pleno extraordinario «puede servir» para «pasar página de este capítulo que nunca tendría que haber ocurrido».

En cuanto al pacto con Vox, el portavoz del PP ha apuntado que aunque están «a la espera de alguna reflexión» por parte de su antiguo socio, la situación en Baleares «no cambia tanto»: «Hasta ahora el PP gobernaba en solitario y a partir de ahora seguirá gobernando en solitario».

En cualquier caso, Sagreras salía al paso de Vox cuando su portavoz, Manuela Cañadas, ha afirmado que Abascal se limitó a «cumplir con la palabra dada». Sagreras le ha contestado que el reparto de menores no formaba parte del acuerdo en Baleares, por lo que le ha recomendado que no busque «excusas» y asuma «las consecuencias».

El dirigente del PP, además, ha aprovechado su intervención durante la Diputación Permanente para instar a la oposición a «rebajar el tono y el nivel de crispación que han mantenido durante el primer año de legislatura» además de «reflexionar de manera individual y colectiva como partidos y que el próximo periodo de sesiones destaque por la sintonía, más allá de las diferencias ideológicas, buscando soluciones a los problemas de los ciudadanos tal y como lo ha hecho el PP desde el primer día» ante el inminente inicio del próximo periodo de sesiones.