El principio de acuerdo firmado entre el PP y Vox de cara a la investidura de Marga Prohens como presidenta de Baleares supone la derogación de la normativa aprobada por el pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol por la se exigía el certificado de conocimiento de la lengua catalana a los médicos y enfermeros para trabajar en la sanidad pública de Baleares. Esta norma ha supuesto que cientos de sanitarios no hayan podido acceder a un puesto de trabajo en las Islas.

En el documento del preacuerdo entre PP y Vox se afirma textualmente que el Govern «acometerá las reformas necesarias en el Sistema de Salud Pública de Baleares con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicio y reduciendo las lista de espera atrayendo y fidelizando a los mejores profesionales sanitarios y levantando las trabas existentes como la obligatoriedad del requisito lingüístico».

Tanto el PP como Vox han confirmado que este punto del acuerdo implica necesariamente la supresión del requisito del catalán para los médicos y demás personal sanitario. En cuanto al resto de la Administración autonómica no se especifica claramente si será obligatorio o no saber catalán, pero sí se indica que prevalecerán los méritos de los profesionales por encima del conocimiento de la lengua propia de las Islas.

En el programa de gobierno del PP figura la supresión del requisito del catalán a los sanitarios pero no habla del resto de la Administración. En cualquier caso lo que es seguro que ya no será necesario tener el certificado de catalán para trabajar en la sanidad pública de Baleares.

Ante la grave falta de médicos y personal de enfermería en Baleares, el Govern de Armengol decidió a principios de año eliminar provisionalmente el requisito del catalán pero días después llegó la sorpresa. La entonces presidenta Armengol rectificó ante la fuerte presión de los grupos independentistas y volvió a imponer el conocimiento acreditado de la lengua catalana a los médicos y enfermeras.

Fue el 1 de febrero de este año. Días antes Armengol había afirmado que lo más importante era la salud y reconocía el grave déficit de médicos y enfermeras en la sanidad pública de Baleares que ha generado la exigencia del catalán, un déficit que se verá agravado en los próximos dos años cuando se jubilen unos 450 sanitarios.

Todo esto sucedía cuando no hay oncólogos en Ibiza y Formentera para atender enfermos de cáncer, cuando faltan cardiólogos en el Hospital de Menorca y hay 300 vacantes de médicos de Atención Primaria, según viene denunciando el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), y las urgencias de los hospitales de Inca y Son Espases están totalmente colapsadas. El principal motivo era la fuga de médicos y las dificultades para cubrir plazas que ha provocado la exigencia del catalán.

La falta de médicos en Ibiza no afecta sólo al servicio de oncología. Hay 40 plazas vacantes de especialista y 20 de facultativos de Atención Primaria. También había hasta hace tres meses siete vacantes en Urgencias pero aquí el Govern de Armengol no tuvo más remedio que incumplir su propia ley que obliga a saber catalán y rectificó la convocatoria para cubrir estas plazas. El hecho es que se presentaron cinco médicos a la convocatoria pero tres de ellos quedaron excluidos por no disponer del nivel B2 de catalán que se exigía.

Ante esta situación, la Conselleria de Salud modificó las bases de la convocatoria y eliminó el requisito del catalán incumpliendo así la ley que aprobó en 2016 el pacto de izquierdas que gobierna en Baleares. Esta ley establece que el conocimiento del catalán es un requisito para acceder a una plaza pública en la sanidad balear.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ya advirtió recientemente de que en estos momentos era un tremendo error exigir el nivel B2 de catalán a los facultativos que querían optar a estas plazas de Urgencias.