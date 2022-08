El PP de Palma inicia la carrera electoral con mensajes en las redes sociales

El Partido Popular de Palma ha puesto en marcha la precampaña Lo peor para Palma cuyo objetivo es «poner de manifiesto que el PSOE, Hila, Armengol y Sánchez son y han sido lo peor para la ciudad». Durante todo el mes de agosto la formación publicará en sus redes creatividades y mensajes explicativos con este propósito.

Afirma el PP de Palma que «los socialistas son lo peor para la Cultura, el Deporte, la Seguridad, la Limpieza, el Turismo, los Barrios, la Movilidad y los Comercios» y que por este motivo el PP «ha empezado a calentar motores y este lunes, 1 de agosto, ha arrancado con la primera de las acciones que señala a Hila y al PSOE como principales responsables de la degradación de la ciudad».

“Siete años de socialismo en Palma. Siete años de desgobierno, dejadez y nula gestión. Dos legislaturas con Hila y el PSOE al frente de la ciudad, pero sin dirigirla. Y por sus actos, Palma ya no es la mejor ciudad del mundo para vivir”, es el mensaje con el que comienza la precampaña del PP de Palma.

La formación pretende así explicarle y recordarle a los palmesanos que «si la ciudad es la quinta más sucia e insegura de España es por culpa del PSOE y de Hila». «Que si no se ha invertido en cultura, en deporte, en movilidad y en los barrios, es porque los socialistas no han gestionado ni gobernado en los siete años que llevan al frente de Cort. Porque no hay que olvidar que Hila y los miembros del Pacte llevan dos legislaturas en el poder», añade el PP.

Para la formación popular, el gobierno municipal de Hila «es el único responsables de la dejadez y degradación que ha convertido a Palma en una de las peores ciudades para vivir».

Finalmente el PP recuerda que «el Plan General está plagado de incongruencias, defectos de forma, carencias y pelotazos urbanísticos; que el PMUS no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad; que las galerías de Plaza Mayor están abandonadas igual que s’Escorxador y que no se han puesto en marcha ni llevado a cabo proyectos transformadores».