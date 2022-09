El PP critica que el alcalde socialista Hila juegue al Monopoly con el urbanismo de Palma

El PP critica que el alcalde socialista José Hila juegue al Monopoly con el urbanismo de Palma y en un comunicado ha lamentado su negativa a paralizar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras el pleno extraordinario celebrado hoy con este único punto en el orden del día.

La formación presidida por Jaime Martínez ha criticado que el primer edil y su equipo de gobierno, hayan optado por dar la espalda, una vez más, a los palmesanos. En su argumentación, el PP ha hecho hincapié en que el PGOU tiene en contra a asociaciones a administraciones supramunicipales e informes técnicos demoledores.

Por sus características e incidencia en la ciudad, el PGOU es un documento de suma relevancia, pues dibuja el modelo de ciudad para los próximos 20 años. Así, para que un proyecto urbanístico de este calado tenga éxito «debe sobrevivir a los cambios ideológicos». Ante esta situación desde esta formación se considera que el planeamiento urbanístico esbozado por la izquierda no es un proyecto de consenso, porque no se ha dialogado con la oposición ni con las entidades a las que, de una forma u otra, afecta el PGOU.

Es un documento envuelto en el oscurantismo porque Hila y su equipo de gobierno se han negado a compartir o negociar, y que no sólo cuenta con la oposición de asociaciones de vecinos, de asociaciones de comerciantes, de colegios profesionales y de administraciones supramunicipales, sino que también tiene en contra informes técnicos como el de Carreteras del Consell o el de Recursos Hídricos del Govern.

Tampoco hay constancia del informe de Ordenación del Territorio y del de Patrimonio del Consell y, a pesar de haberlo solicitado varias veces, el PP no ha tenido acceso, todavía, a todos los informes internos del Ayuntamiento.

Por ello la formación lamenta la negativa de Hila y la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, a paralizar el Plan General, a pesar de sus innumerables carencias y la falta de informes técnicos que avalen su viabilidad.

Cabe recordar que, desde su tramitación inicial, el PGOU ha sido objeto de escándalos como los pelotazos urbanísticos o la autorización de más de 700.000 metros cuadrados de nuevo terreno comercial que será sumamente perjudicial para el comercio local.

También desde Vox, el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, tras dejar claro que ya votaron en contra del PGOU once meses atrás, manifestó que no es el Plan General que Palma necesita, puesto que no es realista, ni resuelve el grave problema de escasez de viviendas.

«Es un plan cargado de un alto componente político ideológico, con una imposición radical del llamado urbanismo humano de ideología de izquierdas y de la agenda 2030. Está cargado de bellas palabras que ocultan un mal plan».

Coll recordó que se redactó con «secretismo y sin la necesaria participación ciudadana. No se resolverán los graves problemas de movilidad que ahora padecemos, no se da solución a los barrios vulnerables. Es un plan que pone poco terreno para la edificabilidad, lo que producirá especulación y el consiguiente incremento de precios».

Desde las filas de Ciudadanos (Cs) su portavoz municipal, la concejala Eva Pomar, también ha cargado contra el alcalde, José Hila, por avalar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar del fuerte rechazo en todos los sectores de la sociedad.

«Este PGOU marcará su alcaldía como un fracaso, como un ejemplo de falta de consenso, como un esperpento que invade competencias, que nos ha costado un millón y medio de euros y una nominación fake a unos premios», ha declarado Pomar, quien ha asegurado que «este documento es una hipoteca para Palma y una losa para las generaciones futuras».

«Nos preocupa que los propios juristas del Ayuntamiento ya estén avisando de que no van a firmar el PGOU porque puede estar incurriendo en ilegalidades y que tendría que ser un político el que avalara este PGOU», ha señalado Pomar, quien ha indicado que «está claro que al alcalde no le importa mucho el futuro urbanístico de Palma porque en 2019 decidió dejarlo en manos de una regidora que había fracasado en Emaya».