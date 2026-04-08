El PP balear arremete contra la declaración ‘fake’ de Armengol en el Tribunal Supremo

El portavoz del PP de Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado este miércoles en rueda de prensa la declaración de la presidenta del Congreso y ex presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ante el Tribunal Supremo, asegurando que «ha intentado eludir sus responsabilidades en relación con el caso Mascarillas».

Así, Sagreras ha señalado que Armengol «ha acabado reconociendo, aunque con la boca pequeña, sus contactos con Koldo García, algo que ya era evidente por los mensajes conocidos públicamente, en los que se le trasladaba información constante sobre las gestiones realizadas”.

En este sentido, ha reprochado que la ex presidenta balear «intente lavarse las manos descargando la responsabilidad en la Conselleria de Salud y en el Servicio de Salud, es decir, en Patricia Gómez, Juli Fuster y Manuel Palomino». «Armengol está señalando a terceros, incluso a quienes ya comparecieron en comisión parlamentaria», ha añadido Sagreras.

El portavoz popular ha lamentado que Armengol «haya optado por hacerse la ignorante, por fingir que no sabía nada de lo que ocurría en su Govern y por trasladar a la ciudadanía la idea de que Koldo y Ábalos actuaban como si fueran una ONG que la engañó».

Asimismo, Sagreras ha subrayado que «serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades, pero lo que ya es evidente es que Armengol fue quien abrió la puerta de Baleares a la trama corrupta, permitiendo por acción u omisión una estafa de 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles que todavía permanecen almacenadas».

En relación con la situación judicial del caso, el portavoz ha recordado que «el caso Mascarillas no está cerrado ni juzgado en su totalidad en el Tribunal Supremo, ya que únicamente se analiza la parte relativa a aforados, mientras que la investigación principal continúa en la Audiencia Nacional, incluyendo la vertiente de Baleares».

Finalmente, Sagreras ha insistido en que «aunque Armengol no está imputada actualmente, la investigación sigue abierta y puede tener consecuencias, ya que se están analizando decisiones, el grado de conocimiento y el control político ejercido durante la pandemia».