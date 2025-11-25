La Policía quiere devolver el ‘sí, quiero’: buscan a un matrimonio de Palma para entregarles sus alianzas

La Policía Nacional de Palma ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a un matrimonio de la ciudad, identificado solo por las iniciales M y L, que contrajeron matrimonio en 2016, con el objetivo de devolverles sus alianzas de boda.

Según informan fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, las joyas aparecieron durante una operación del Grupo de Robos, que interceptó un botín previamente sustraído por delincuentes. Se trata de un hallazgo especial, ya que estas alianzas no habían sido denunciadas como robadas previamente.

Las autoridades señalan que, aunque no está claro cómo llegaron los anillos a manos de los delincuentes, se barajan dos posibilidades: que fueran robadas directamente de sus propietarios o que, tras haber sido vendidas a terceros, fueran finalmente sustraídas a estos.

Desde la Policía Nacional han pedido la colaboración de la ciudadanía para identificar a los dueños de las alianzas y devolverles estas joyas de gran valor sentimental. «Se trata de un objeto con un significado muy especial, más allá de su valor económico, y queremos asegurarnos de que regresen a sus manos», explican.

El curioso caso ha generado simpatía en redes y entre vecinos, quienes siguen con interés la historia de estas alianzas que, tras años de unión, podrían recuperar su lugar en los dedos de sus legítimos dueños. También existe la posibilidad de que la pareja ya esté separada y no quieran saber nada de esos anillos.