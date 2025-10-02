La Policía desmantela una asociación cannábica que vendía droga en Palma y detiene a tres personas

La Policía Nacional desarticuló el pasado jueves una asociación cannábica que vendía marihuana en un local situado en el barrio de Santa Catalina de Palma. Los agentes han detenido a tres personas (un suizo, un francés y un luxemburgués) por un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició gracias a una denuncia anónima en la que se exponía que una asociación cannábica podría estar vendiendo en su local utilizado como una tapadera marihuana y otras sustancias estupefacientes, por lo que no estaría actuando como una verdadera asociación en el marco de la legalidad.

Al tener conocimiento de la información recibida, agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional comenzaron a investigar los hechos y rápidamente se cercioraron que se vendían sustancias estupefacientes como alucinógenos, hachís y marihuana. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado jueves.

En total, la Policía Nacional intervino cerca de un kilo de marihuana, alrededor de medio kilo de hachís, 119 “porros”, sustancias alucinógenas, productos derivados del cannabis y unos 3.000 euros en efectivo fraccionados en billetes diversos billetes.

Dentro del establecimiento, se encontraban tres hombres que, presuntamente, eran los responsables del mismo y, por lo tanto, serían los que estuvieran cometiendo el ilícito penal.

Tras todo ello, finalmente se procedió a la detención de los tres varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además, se decretó el pasado viernes el cierre cautelar del local.