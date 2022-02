Los socios de gobierno de los socialistas en Baleares, Podemos y los independentistas de Més per Mallorca, no han apoyado una moción en contra de la represión del pueblo cubano, en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament balear.

Los primeros votaron en contra y los secesionistas se abstuvieron de pedir la liberación de los manifestantes pacíficos y de los periodistas detenidos en Cuba así como de condenar la represión violenta de las manifestaciones y solicitar que las autoridades cubanas «escuchen al pueblo» y respeten sus derechos.

La iniciativa parlamentaria partió de PP y Ciudadanos, cuyos diputados Juan Manuel Lafuente (PP) y Jesús Méndez (Cs), fueron los encargados de defenderla. En virtud del texto aprobado, el Parlament balear manifiesta su apoyo a los ciudadanos cubanos, «que deben poder decidir su futuro en libertad, sin injerencias externas, para conseguir la democracia y la libertad plena, y hacer que se respeten sus más elementales derechos humanos».

En este sentido, pide al Gobierno cubano finalizar «el actual régimen dictatorial comunista», e impulsar «un proceso encaminado hacia la democracia, con pluripartidismo, derechos a la libre asociación, elecciones democráticas y la libertad de desplazamiento por cualquier parte del mundo», algo que han rechazado los representantes de Podemos en esta comisión.

También solicita a las autoridades cubanas, «que cumplan con las obligaciones derivadas del respeto a los derechos humanos y la libertad», y a la comunidad internacional, cumplir el acuerdo de la Asamblea General de la ONU para levantar las restricciones económicas «que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano».

Igualmente, el Parlament insta al Gobierno, a comprometerse con la posición de la Unión Europea y con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba, firmado en 2016.

Por último, exige al Gobierno cubano, que garantice la llegada de ayuda humanitaria al pueblo cubano y que se distribuya de forma equitativa, que se garantice el acceso a la información acerca de lo que ocurre en el resto del mundo, y el acceso a una alimentación equilibrada y a medicamentos para poder cubrir las necesidades existentes.

En la proposición no de Ley, se lamenta la negativa de la dictadura castrista a la hora de establecer un sistema democrático en Cuba, con la consecuente falta de pluralismo político, lo que ha derivado en un proceso de manifestaciones del pueblo cubano que han sido reprimidas de forma violenta. Sobre este particular, se recuerdan las manifestaciones espontáneas y pacíficas, en San Antonio de los Baños y Palma Soriano, que se han extendido por toda la nación, mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual.