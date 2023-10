Tras la debacle electoral de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que dejaron el partido reducido a su mínima expresión en Baleares, y obligaron al cierre de su sede y al despido de los ocho trabajadores de su delegación en las Islas, Podemos Baleares ha comenzado la preparación de una Asamblea Ciudadana con la designación de un equipo técnico formado por los mismos políticos que han llevado a la ruina a esta formación.

Sólo falta en el mismo, aunque está por ver a medio plazo, la ya ex coordinadora, Antònia Jover, pero en ese órgano encargado de realizar los procesos necesarios para la preparación de esa teórica asamblea, figuran todos los que han hundido a este partido en las Islas.

De hecho la coordinadora de este grupo de supuestos salvadores es Lucía Muñoz, pareja del ex portavoz municipal del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, y hoy única concejala de esta formación en el Consistorio palmesano.

Ella será la encargada de canalizar una asamblea interna de la que debe surgir, tras un proceso de escucha y participación ciudadana, «una nueva hoja de ruta política del partido, así como la elección democrática de una nueva dirección».

Pero los mimbres elegidos no auguran cambio alguno en la configuración de la dirección del partido si tenemos en cuenta que, en Mallorca, los elegidos son el ex candidato de Podemos al Consell en las elecciones del 28M, Iván Sevillano, que convirtió al partido en fuerza extraparlamentaria insular y que será, ahora nada menos que el responsable de Organización; José Antonio Sarriá, que lo acompañaba en la candidatura es el responsable de Círculos y Participación, y el número dos al Ayuntamiento de Palma que no logró acta de concejal en esos comicios, Jesús Jurado, será el encargado del área de Sociedad Civil.

Por Menorca, la única superviviente de Podemos en el Parlament donde perdieron cinco diputados, Cristina Gómez, será la responsable de Comunicación, y Amadeu Benadet, que ya en 2019 perdió las primarias con el ex juez Juan Pedro Yllanes para encabezar la lista al Parlament, se hará ahora cargo del Programa de la formación.

Mientras en Ibiza, el portavoz del partido desde 2020, Fernando Gómez, será el encargado del área de Acción Institucional, y la concejala de la localidad de Sant Josep en la oposición Angie Rosselló, llevará en el área de Feminismos y LGTBI.

Cero renovación como viene siendo norma habitual en un partido que ha acentuado su ya acusado perfil endogámico, pero que según la carta remitida por la ex coordinadora Jover a sus escasos militantes en Baleares, los elegidos para esta travesía en el desierto, son personas de «una destacada trayectoria progresista, feminista y de defensa de los derechos sociales».

«Afrontamos esta nueva etapa de reconstrucción como una oportunidad de reforzarnos organizativa y políticamente, de entablar un proceso de escucha con la militancia y las bases del partido», y pese al varapalo que los electores le dieron en las urnas la pasada primavera, la dirección defiende que somos «el único partido lleva adelante los compromisos que asume».

La única autocrítica de Jover, que mantiene su militancia activa en la trastienda de la formación, es que el motivo de su debacle electoral fue que no supo «transmitir la ilusión y la esperanza que necesitaba la ciudadanía», agradeciéndole su labor en esa reciente misiva a los afiliados, la que todo apunta será quien la releve al frente del partido en Baleares, la edil palmesana Lucia Muñoz.