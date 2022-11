El vicepresidente podemita del Govern balear y ex juez, Juan Pedro Yllanes, asegura que el caso Varadero «no existe» y que «no le afecta» a pesar de que tiene en su Conselleria a dos colaboradores imputados por corrupción.

Yllanes se ha mostrado «absolutamente convencido» de la «buena actuación» de los dos investigados, la directora de los Servicios Jurídicos y el director general de Industria, «que han hecho su trabajo». La realidad es que el caso Varadero, destapado por OKDIARIO, existe y afecta a Yllanes hasta el punto de que sus dos colaboradores están citados a declarar como imputados a finales de este mismo mes de noviembre.

El caso Varadero se refiere a la falsificación de un documento público y los dos cargos imputados son de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el podemita Juan Pedro Yllanes, de Podemos.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este lunes, Yllanes fue preguntado por el caso Varadero. La pregunta se la hizo un reportero de Canal 4 Televisión. La pregunta incomodó al vicepresidente, que visiblemente alterado respondió que en ningún caso admitía que se dijera que el caso Varadero le afecte.

«No estoy dispuesto a decir que esto me afecta, no me afecta nada», sentenció el vicepresidente y añadió que no tiene ninguna citación «para asistir a ninguna diligencia judicial». «Hay una querella en fase de instrucción y por tanto está bajo secreto de la instrucción penal», afirmó Yllanes.

Lo cierto es que el caso Varadero afecta directamente al vicepresidente y ex juez podemita Juan Pedro Yllanes, de Podemos, puesto que la investigación se centra en dos cargos de su Conselleria. Además, el propio Yllanes será citado a declarar, de momento como testigo, puesto que así lo ha dispuesto la Fiscalía.

Como avanzó OKDIARIO, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, por decisión de Yllanes, asumirá la defensa de los dos cargos imputados. El vicepresidente también fue interrogado por este hecho por el reportero de Canal 4 en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Yllanes insistió en su convencimiento de la buena actuación de los dos investigados y que por ello había decidido que la Abogacía de la Comunidad Autónoma asumiera su defensa.

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.