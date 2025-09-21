La playa del terror: detenido un hombre por robar y extorsionar a turistas en Mallorca

Se hacía pasar por turista, robaba todo en segundos y luego chantajeaba a sus víctimas: «Págame si quieres recuperar tus cosas». Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre de origen ucraniano como presunto autor de al menos siete hurtos, dos estafas bancarias y un delito de extorsión, todos ellos cometidos en la playa de Cala Major.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Oeste, se inició tras un preocupante aumento de denuncias por robos en la zona. El modus operandi del detenido consistía en aprovechar que los bañistas se adentraban en el mar para sustraer sus pertenencias, entre ellas documentación personal, dinero, tarjetas bancarias y las llaves de vehículos alquilados.

Las víctimas, en su mayoría turistas, se encontraban completamente desamparadas tras el robo, enfrentándose a importantes perjuicios económicos y logísticos. En algunos casos, el detenido llegó a utilizar las tarjetas bancarias robadas para realizar compras en locales cercanos a la playa.

Además, la investigación reveló un agravante: el presunto ladrón contactaba con sus víctimas para ofrecerles la devolución de sus pertenencias a cambio de dinero, en lo que se considera un delito de extorsión. Uno de los turistas afectados llegó a pagar 100 euros para recuperar su documentación.

Tras diversas gestiones policiales, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a su detención el pasado miércoles. La Policía no descarta que el arrestado esté implicado en otros hurtos similares ocurridos en la misma playa, que generaron una gran alarma entre los usuarios. La investigación continúa abierta.