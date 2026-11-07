Pilladas con las manos en la mochila: el trío que acechaba a los abuelos en Palma para robarles mientras esperaban el tren

Ni siquiera esperar tranquilamente al tren parece estar libre de riesgos. Tres mujeres han sido detenidas por la Policía Nacional en Palma después de ser sorprendidas intentando robar a varias personas mayores que aguardaban para coger el tren de Sóller. Su objetivo: aprovechar cualquier despiste para meter mano en bolsos y mochilas sin que las víctimas se dieran cuenta.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando agentes del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional vigilaban los alrededores de la estación del tren de Sóller, una zona especialmente frecuentada por grupos especializados en los robos al descuido.

Durante el dispositivo, los policías detectaron a tres mujeres de origen rumano, conocidas por su presunta participación en este tipo de delitos y vinculadas a un grupo criminal especializado en hurtos, con un reparto de funciones perfectamente organizado.

Y no tardaron en comprobar cómo trabajaban. Los agentes observaron cómo una de las sospechosas se colocaba detrás de un grupo de ancianos que esperaba para subir al tren. Mientras tanto, intentaba sustraer el teléfono móvil y la cartera de uno de los hombres. Sus otras dos acompañantes se encargaban de vigilar y distraer a las posibles víctimas.

El primer intento no salió como esperaban. Pero, lejos de abandonar la operación, las tres cambiaron de andén y fijaron su atención en otra víctima: una mujer. El método fue prácticamente idéntico. Una de las sospechosas trató de abrirle la mochila mientras las otras dos realizaban maniobras de distracción y vigilancia. Lo que no contaban era con que la Policía estaba siguiendo cada uno de sus movimientos.

Al percatarse de la presencia de los agentes, las tres emprendieron la huida y se separaron para intentar despistar a los policías. Dos de ellas fueron interceptadas antes de abandonar la zona, mientras que la tercera consiguió escapar inicialmente.

Tras intervenir, los agentes hablaron con el anciano y con la mujer que habían sido objeto de los intentos de sustracción. Fue entonces cuando esta última explicó que había notado que tenía el bolso abierto y que echaba en falta unos 200 euros.

Finalmente, las tres mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, después de que la tercera integrante fuera localizada y arrestada posteriormente.

La operación se enmarca en el trabajo del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional, creado el pasado mes de mayo e integrado en la Brigada Provincial de Policía Judicial. Esta unidad, formada por una decena de agentes, centra sus esfuerzos en las zonas donde se registra una mayor actividad de robos al descuido y en la persecución de grupos especializados en carterismo, muchos de ellos itinerantes.

Desde su puesta en marcha, el grupo ha practicado más de 50 detenciones, la mayoría de ellas in fraganti, en puntos de gran afluencia como Playa de Palma, el Castillo de Bellver y el centro de la capital balear.

A esta labor se suman el Grupo Operativo de Respuesta y los agentes de los distritos Centro, Oeste y Playa, que también participan en la prevención y persecución de los delitos contra el patrimonio en Palma.