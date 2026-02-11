El pianista David Gómez publica su nuevo álbum ‘Portrait’ de la mano de Warner Music Spain

El famoso pianista David Gómez, conocido por tocar rodeado de miles de velas, publica este viernes su nuevo álbum Portrait de la mano de Warner Music Spain, dentro del sello Warner Classics.

El primer adelanto de este trabajo se titula Lluc y forma parte de un disco muy especial para el prestigioso músico. Se trata de un álbum concebido como una colección de pequeños retratos musicales, dedicados a personas que le inspiran.

Gómez explica que en este proyecto «el piano funciona casi como un pincel, con el que intento dibujar esos retratos sonoros: pequeñas escenas emocionales, recuerdos y gestos íntimos transformados en música». «Cada pieza es una mirada breve y muy directa, pensada para que la música cuente una historia sin necesidad de palabras», añade.

Lluc es el primer retrato de ese viaje y marca con mucha claridad el carácter de Portrait: un disco cercano, muy narrativo y profundamente humano.

Desde hace más de 25 años, David Gómez ofrece por el mundo entero cálidos conciertos nocturnos en los que él y su piano están rodeados de velas. Una idea única que se le ocurrió durante su estancia en Holanda, en su etapa como estudiante en el Conservatorio de Rotterdam, al observar en su día a día cómo los holandeses trataban de buscar la calma con velas.

Sin embargo, desde el año 2019 el panista y compositor de origen suizo vio cómo una conocida empresa de música clásica le robó su idea y organiza conciertos como hace él, rodeado de miles de velas, según denunció a OKBALEARES el pasado mes de septiembre.

Es por eso que David Gómez ha tenido que llevar a los tribunales a esta empresa, que es la que más ha facturado en la historia de la música clásica, al considerar que está infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. «Hay un aprovechamiento muy grande de mi carrera. Es una empresa multinacional con mucho dinero que está explotando mi idea por todo el mundo. Hacen conciertos en más de 100 ciudades y en su propia página web dicen que llevan millones de euros ganados por venta de entradas, todo a costa mía», lamentó indignado a este periódico.