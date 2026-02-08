Palma tendrá un Pesquero de cine en el puerto: una pérgola envolverá un edificio a modo de casco de barco

El nuevo Pesquero será el icono del puerto de Palma: un espacio de cine con una pérgola iluminada con trenzado de madera que envolverá un nuevo edificio a modo de casco de barco en construcción recogiendo la tradición marinera con unas sombras que evocan las redes de pesca.

Así es el proyecto de la empresa Coliving Puig de Alaró SL.. para este emblemático restaurante del muelle de la Lonja, que cambiará totalmente de fisionomía y cuyo proyecto Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha puesto en exposición pública tras ganar la compañía el concurso público convocado y ya resuelto.

Con una inversión de más de tres millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García tenían claro que tras analizar el actual edificio la mejor propuesta de mejora pasa por su demolición, y la construcción de un nuevo proyecto que incorpore sótano, y en conjunto, permita resolver adecuadamente el programa completo.

La decisión de reemplazar completamente el edificio pasaba por la necesidad de solventar algunas carencias funcionales, operativas y energéticas detectadas.

La nueva propuesta, en cambio, pretende integrarse armónicamente en el paisaje portuario, abrirse a las vistas de los muelles y monumentos cercanos, y convertirse en un referente visual de la zona.

El nuevo edificio está formado por cuatro elementos que definen el proyecto: pérgola, tablero, restaurante y sótanos.

La propuesta arquitectónica para el restaurante intenta recoger el eco de los antiguos astilleros en los muelles, en los que destacaban los cascos de los barcos en construcción o reparación.

Las terrazas del proyecto presentan una generosa dimensión, lo que, dadas las condiciones climáticas locales, hace necesario incorporar elementos que proporcionen protección solar durante gran parte del año.

La superficie de explotación es de 732 metros cuadrados, la mayor parte de la misma englobada en la zona de terrazas, que ahora quedará bajo la sombra de esta pérgola de madera laminada, que cubrirá prácticamente la totalidad del ámbito de actuación. Esta pérgola se cerrará en su parte posterior hacia el Paseo Marítimo, con el objetivo de proteger el espacio del ruido y el tránsito vehicular.

Por contra, se abrirá hacia las vistas más relevantes del entorno, como los muelles, la Lonja y la Catedral. El resultado es un elemento similar a un casco de barco en construcción, en el que sus cuadernas de madera (elementos estructurales transversales en forma de curva)generarán y soportarán su geometría orgánica.

La entrada de personal, acceso de suministros, recogida de basuras, etcétera se plantea por el lado opuesto al acceso de público. En esta zona, la pérgola se cierra a modo de fachada, permitiendo ocultar parcialmente este acceso. Por encima de la pérgola, en el ámbito cubierto, se colocará un sistema de placas solares fotovoltaicas, cuya función será reducir parcialmente la demanda energética generada por el restaurante.

En conclusión, un único elemento permitirá dotar de sombra a las terrazas, protegerse parcialmente del espacio público abriéndose a las vistas, organizar los recorridos y plasmará una imagen sencilla pero potente del espacio, relacionándose con los cascos de los barcos de madera en construcción que descansaban en los muelles.

El proyecto plantea a su vez la construcción de un sótano para liberar superficie útil en planta baja y que albergará una zona de servicios con vestuarios para el personal, almacenes, cámaras frigoríficas y cuartos de limpieza.