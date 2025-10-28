Palma prepara su esperada fiesta en recuerdo de los muertos en el Parc de Sa Riera el 8 de noviembre

Palma prepara la novena edición de la fiesta en recuerdo de los muertos, la Nit de les Ànimes, en el Parc de Sa Riera el 8 de noviembre. El Ayuntamiento de Palma ha presentado una programación que comenzará a las 16.30 horas en el anfiteatro del Parc de sa Riera con el recorrido de los xeremiers, seguido de la actuación infantil del grupo Trencaclosques a las 17.00 horas, un pasacalles a las 18.15 horas y la ballada popular con el grupo Roada a las 18.45 horas.

A partir de las 20.30 horas se celebrará el tradicional correfoc, con más de 60 dimonis de las colla des Cau del Boc Negre, Dimonis Incubus y Dimonis Trabucats, acompañados por la batucada Deixonats, utilizando en total hasta 36 kilos de pirotecnia reglamentaria.

Por otro lado, en la explanada del parque sensorial se desarrollarán talleres de farolillos, rosarios de azúcar, chapas, pintacaras y títeres, además de un photocall y un cuentacuentos de la mano de Fada Despistada, en tres sesiones, de 17:00 a 19:00 horas.

Finalmente, la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha recordado que, como cada año, también se realizarán las visitas teatralizadas al cementerio de Palma, con 11 turnos de 30 minutos entre las 16.00 y las 19.20 horas, cuyas inscripciones se han abierto este mismo martes.

La concejala ha concluido animando a todos los ciudadanos a participar en esta celebración, que «une tradición, cultura y diversión y supone la recuperación de una festividad tan significativa como la de Tots Sants en Palma».

Roca, ha destacado la importancia de este evento, agradeciendo especialmente el trabajo de las asociaciones vecinales de Cas Capiscol-Son Busquets- Tramuntana y Santa Pagesa, así como del club de Esplai Xiroi y los Dimonis des Cau des Boc Negre.

Cabe señalar que, en esta nueva edición, la Nit de les Ànimes cuenta con un presupuesto total que asciende a 17.318 euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior, cuando fue de 13.035 euros.