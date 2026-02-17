El Ayuntamiento de Palma logra lo nunca visto en Urbanismo: tramita una licencia de construcción en sólo un mes, siendo el plazo medio actual de concesión de entre 9 y 12 meses, una vez la documentación está completa.

Se trata de la primera licencia urbanística en la ciudad concedida con intervención de una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU), lo que ha permitido reducir significativamente el tiempo de espera.

Según ha destacado el teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, «se trata de un paso importante en el proceso de modernización y agilización administrativa impulsado con el objetivo de reducir plazos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía».

Cabe recordar que la implantación de esta figura es posible gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern, que habilita a los ayuntamientos a incorporar este instrumento de colaboración.

«En aplicación de este marco normativo y en coherencia con nuestra voluntad municipal de agilizar los procedimientos, el Ayuntamiento de Palma ha podido dar este paso», ha afirmado el regidor.

«Estamos ante una reducción muy significativa de los tiempos de tramitación», ha expresado el regidor, recordando que el plazo para las licencias tramitadas mediante ECU oscila, con carácter general, entre uno y tres meses.

Las ECU son entidades privadas habilitadas para colaborar con la administración. Las personas interesadas pueden hacer uso de esta figura, que emitirá los certificados de conformidad urbanística correspondientes. Estos serán asumidos por el Ayuntamiento e incorporados al expediente administrativo, siendo la decisión final de otorgar o denegar una licencia exclusivamente de competencia municipal.

Esta medida de agilización se suma a otras ya puestas en marcha por el Consistorio, como la eliminación de la cita previa, la implantación del visor de Urbanismo o la reciente modificación del Plan General que ha permitido desbloquear proyectos urbanísticos condicionados hasta ahora a la finalización de la EDAR II.