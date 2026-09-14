Palma llenará sus calles de música, circo y actividades para impulsar el pequeño comercio

Palma se prepara para vivir tres jornadas de actividad comercial y cultural con motivo de Viu Palma. La Ciutat de les Compres, una iniciativa impulsada por PalmaActiva y PIMECO para dinamizar las calles, atraer visitantes y reforzar el papel del pequeño comercio.

La campaña, presentada este lunes, se desarrollará los días 17, 18 y 19 de septiembre en distintos ejes comerciales de Palma. Durante estas jornadas, plazas y calles acogerán propuestas itinerantes como flashmobs, charangas, actuaciones de xeremiers y pasacalles de circo, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

La concejal de Comercio, Restauración y Autónomos y presidenta de PalmaActiva, Lupe Ferrer, ha destacado que el objetivo es combinar comercio, cultura y entretenimiento para animar a la ciudadanía a recorrer los barrios y apostar por los establecimientos de proximidad.

«Durante estos tres días, distintos ejes comerciales de Palma se llenarán de actividad con propuestas para todos los públicos», ha señalado Ferrer, quien ha reivindicado el comercio local como «un elemento esencial de la identidad de Palma» por su capacidad para dar vida a las calles y contribuir a mantener unos barrios dinámicos.

La regidora también ha defendido el apoyo al comercio de proximidad como una prioridad municipal y ha subrayado la importancia de la colaboración con las asociaciones y el propio sector.

Por su parte, la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Palma y PalmaActiva y ha señalado que Viu Palma pretende «animar nuestras calles, dinamizar las diferentes zonas comerciales del municipio e invitar a la ciudadanía a disfrutar de Palma y realizar sus compras en el pequeño comercio».

Tres días de actividades por toda Palma

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre por la tarde. Entre las 17.00 y las 19.00 horas, una flashmob recorrerá la plaza de España, la plaza Major, la plaza del Mercat y las Ramblas.

En paralelo, una charanga actuará entre las 17.00 y las 18.30 horas en las zonas de Nuredduna, Sindicat y Velázquez, mientras que los xeremiers recorrerán Oms, Sant Miquel, Jaume II y Sant Domingo. La jornada finalizará con un pasacalles de circo en la plaza París, de 18.00 a 19.30 horas.

El viernes 18 de septiembre se repetirá la flashmob, de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza de España, plaza Major, plaza del Mercat y las Ramblas. Entre las 18.00 y las 19.30 horas habrá además un pasacalles de circo por Nuredduna, Sindicat, Jaume II y Sant Nicolau.

La música también estará presente con una charanga en Argenteria, Sant Miquel y Oms, mientras que los xeremiers actuarán en la plaza Madrid.

La iniciativa llegará a su última jornada el sábado 19 de septiembre, con actividades tanto por la mañana como por la tarde. Entre las 11.00 y las 13.00 horas, una flashmob recorrerá la plaza de España, Geranis, Olivar y Sindicat. A la misma hora, habrá actuaciones de circo en Blanquerna, Sant Miquel, Oms, Jaume II y la plaza del Mercat, además de xeremiers en Pere Garau, Sindicat y Velázquez. Son Ferriol acogerá también una charanga entre las 11.30 y las 13.00 horas.

Por la tarde, de 17.00 a 18.30 horas, los xeremiers recorrerán Sindicat, Colom, Jaume III y la plaza de España. El programa se cerrará con un pasacalles de circo por la plaza de España, la plaza Major y la plaza del Mercat.

Con esta propuesta, Viu Palma busca generar afluencia en los principales ejes comerciales, fomentar las compras en los establecimientos de proximidad y reivindicar un modelo comercial basado en la cercanía y el trato personal.

Las actividades tendrán carácter itinerante y se repartirán por diferentes zonas de Palma para ampliar su alcance y llevar la dinamización a distintos barrios de la ciudad.