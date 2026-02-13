El palco de Son Moix pasará a llamarse Llotja Presidencial Miquel Contestí

El palco de Estadi Mallorca Son Moix pasará a llamarse Llotja Presidencial Miquel Contestí, en honor al presidente más longevo de la historia del Real Mallorca, fallecido el pasado 2 de enero en Palma a la edad de 92 años.

Tras varias reuniones con entidades representativas del mallorquinismo, el club ha decidido rendir homenaje a Contestí dando su nombre al Palco Presidencial del Estadi Mallorca Son Moix, el espacio más emblemático del estadio y uno de los lugares con mayor carga simbólica.

Contestí fue presidente del Mallorca durante 14 años, una etapa clave en la historia del club y su figura está estrechamente ligada a la representación institucional del equipo. Por este motivo, el club rojillo ha considerado que el palco de honor es el lugar que mejor refleja su legado, su liderazgo y su vinculación con la presidencia del Mallorca.

El Real Mallorca ha valorado la opinión de la Unió de Penyes Mallorquinistes, el Moviment Mallorquinista y la Penya de Llucmajor Miquel Contestí, entidades representativas del mallorquinismo, cuyas aportaciones formaron parte del análisis previo a la decisión final.

Tras este proceso compartido, el club ha optado por la Llotja Presidencial al entender que es el espacio que mejor conecta con la dimensión histórica y representativa de la figura de Contestí.

El homenaje incluirá además la colocación de una placa conmemorativa con su nombre en el propio palco presidencial, cuya inauguración se llevará a cabo en un día de partido que se comunicará próximamente.

Mural de René Mäkelä

Este reconocimiento se verá reforzado también con la realización de un mural dedicado a Contestí en una de las bocas del estadio. La obra correrá a cargo de René Mäkelä, el artista encargado del diseño de todas las bocas del estadio, lo que permitirá integrar el recuerdo de Contestí dentro de la identidad visual y arquitectónica del recinto.

Con esta iniciativa, el Mallorca quiere reconocer y poner en valor la trayectoria, el compromiso y la huella imborrable que Miquel Contestí dejó en la historia del club.

Miquel Contestí (1933-2026), fallecido el pasado 2 de enero, fue una de las figuras más decisivas y respetadas en la historia del Real Mallorca. Nacido en s’Arenal de Llucmajor, dedicó buena parte de su vida profesional y personal al servicio de su isla y a la supervivencia y consolidación del Real Mallorca.

Contestí se hizo cargo del Mallorca en 1978 cuando el club no tenía ni siquiera luz y agua y lo llevó en sólo cinco años de Tercera a Primera División. En 1991 lo clasificó por primera vez en su historia para la final de la Copa del Rey, meses antes de presentar su dimisión. Desde entonces ha sido colaborador habitual de varios medios de comunicación, manifestando siempre su profundo rechazo hacia la conversión de los clubes en Sociedades Anónimas.

La salud de Contestí, que había sido excelente siempre, declinó sensiblemente a raíz de la pandemia en 2020 y en el último año había sufrido un deterioro físico que le obligaba a someterse a sesiones periódicas de diálisis, lo que le impedía salir de su domicilio. Pese a todo, hasta el último instante estuvo perfectamente informado de todo lo que le pasaba a su Real Mallorca, el club al que salvó de la desaparición en el peor de sus momentos.