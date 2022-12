Padres de alumnos han colocado este jueves una bandera de España en la entrada del colegio La Salle de Palma que la dirección del centro ha decidido retirar. Pocas horas antes del comienzo la cita mundialista que enfrenta a la Selección y Japón, algunos padres han querido mostrar su apoyo al combinado de Luis Enrique, que se juega hoy pasar a la siguiente ronda del torneo, colocando una enseña española en la que habían escrito Todos con España.

Esta mañana La Salle ha dado marcha atrás y ha permitido de nuevo el uso de la insignia nacional dentro del recinto escolar aunque por lo visto no la quiere ver en la entrada del colegio. Con referencia a las aulas y el interior del colegio, la dirección se ha visto forzada a retomar el acuerdo verbal alcanzado con los alumnos para su colocación, en este caso, sólo los días de partido de España.

OKDIARIO ha visto cómo algunos estudiantes de ESO y Bachiller han portado la bandera española al salir de clase tras haber finalizado su horario lectivo. En concreto, han sido dos los alumnos que han lucido dicha enseña española, sin que ello les conllevase ninguna reprimenda por parte del claustro profesoral. También se ha podido observar a otro estudiante vistiendo la camiseta de la Selección Española de fútbol y a tres chicas que llevaban los colores de la bandera española pintadas en sus mejillas.

Cabe recordar que el pasado viernes 32 estudiantes de segundo de Bachillerato B que fueron expulsados por colgar, con el beneplácito de su tutor, una bandera en el aula. La profesora de Catalán fue la que propició dicha expulsión, pues ordenó a toda la clase que retiraran de su vista «ese trapo». Ante la negativa de los estudiantes, la declarada independentista fue a la jefatura de estudios y allí exigió con vehemencia que el castigado que merecían los alumnos era la expulsión.

La docente, que es afanada independentista, consiguió su propósito y toda la clase fue expulsada. Los padres de los alumnos, al enterarse de lo sucedido, expresaron su desacuerdo con el centro alegando que sus hijos todavía son menores de edad y que, por ende, el centro está en la obligación de comunicarles una decisión como esa.

De hecho, a las pocas horas el padre de un alumno implicado relató en su cuenta personal de Twitter lo acontecido, expresando su disconformidad con la resolución del centro: «¿Hasta cuando este adoctrinamiento @La Salle?».

Además, los progenitores tampoco entendieron que se les expulsara cuando existía un acuerdo entre profesorado y alumnado de poder colocar la bandera de España en el aula. Era una muestra de apoyo que querían hacer los estudiantes a la Selección Absoluta de fútbol mientras disputa el Mundial de Qatar 2022.

Pero está reivindicación meramente deportiva no gustó a la docente de lengua catalana y latín de Bachillerato, que instó a la clase a retirarla de inmediato. Una profesora que, según afirmaron varios ex alumnos a este digital, no acepta que le hablen en castellanos. Otros aseguraron que si la bandera hubiese sido la estelada (bandera independentista de Cataluña) o la LGBI la susodicha no habría dicho nada. Una antigua alumna refirió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

Como antigua alumna te voy a decir una cosa, esta “profesora” siempre llevaba el lazo separatista en su bolso en horario escolar y nunca se le dijo nada, incumpliendo durante años las normas de centro. ¿Por qué ella era impune a estas normas y los alumnos, teniendo permiso, no? — Sofía Sopeña (@sofia_sopena) November 26, 2022

Casi una semana después de estallar el caso, el tema sigue muy candente en la esfera pública. La asociación Hazte Oír ha lanzado una recogida de firmas (que alcanza las casi 30.000 en apenas tres días) para pedir el cese de la profesora de catalán, alegando que «el abuso de autoridad por motivos ideológicos de esta docente no quede impune». Mientas, esta misma semana, el Govern balear ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por las amenazas que está recibiendo la profesora.