Pablo Erroz, diseñador multidisciplinar, deja que la gente le etiquete como desee porque él mismo huye de todo tipo de etiquetas y de todo lo que está condicionado por normas. Vive como hay que hacerlo cuando se triunfa de manera tan temprana, saltándose a la torera envidias y demás pesadillas. Se inspira, según cuenta orgulloso, en un amigo que acaba de publicar su primer libro, titulado Bajo el cielo de Madrid, escrito desde el corazón sobre sus vivencias personales y saltándose todas las normas que la literatura clásica y académica impone. Ha escrito una novela que está triunfando porque no sigue patrones, lo que indica que el mundo está cambiando. Algo que no para de repetir durante nuestra charla de amigos. Sin duda, es uno de mis cisnes indiscutibles y, como tal, merece una atención especial.

Erroz está trabajando en su nueva colección, que presentará el próximo 21 de febrero a las 19.00 horas en la Semana de la Moda de Madrid. Sigue emocionándose con su trabajo tras 15 años de carrera profesional en la que se inició siendo casi un niño, primero estudiando en el IED de Barcelona. Adora a otro de mis cisnes, Pilar Pasamontes, una de sus profesoras que más le marcó. También fue mi profesora y su energía todavía perdura en mí. Es lógicamente uno de mis cisnes, representa la Barcelona de verdad, la luchadora y emprendedora, moderna y creativa, y, sobre todo, respetuosa que de nuestra juventud hizo gloria. Ojalá toda España fuera como ella, na Pasamontes en toda regla.

Su primer trabajo fue en Inditex, en las divisiones Bershka y Massimo Dutti, durante tres años; siguió una etapa en una empresa holandesa hasta que a los 25 años le nombraron director creativo de la marca Caramelo, el más joven de España en aquel momento. Fruto de esa experiencia decidió que quería seguir únicamente con su marca y hacerla multidisciplinar, sin centrarse sólo en la moda, buscando espacios fuera de ese mundo que le limitaba y ampliar el horizonte, sin poner puertas al campo.

El diseño nunca ha de limitarnos, al contrario, ha de darnos libertad, como en su día hizo Pierre Cardin y hoy continúa Agatha Ruiz de la Prada, que son capaces de crear con la misma pasión un lápiz o un vestido de alta costura, en este país donde todo es tan difícil. Pablo nació en Mallorca, aunque es un mallorquín de primera generación como hijo de vasco, ya fallecido, y de asturiana.

Define con enorme dulzura a su madre como la verdadera persona que influye en todos los aspectos de su vida, uno de los pilares que le han sostenido para llegar al éxito sin dramas excesivos. Pablo hijo, buena persona, trabajador incansable y educado hasta el extremo, quiere llegar a todos los universos, no es en absoluto excluyente, pero sí muy ambicioso y se define él mismo como inteligente, algo que en este país está muy mal visto, desafortunadamente.

Uno ha de saber quién es o está a merced del rebaño. Él huye, a pesar de que es conservador en muchos aspectos. Valora a la gente que le apoya, piensa que la modernidad de hoy consiste en apoyarse unos a otros, que todos seamos vasos comunicantes y conscientes de que el poder de llegar a muchos tiene un valor enorme, porque luchar hasta conseguirlo es mucho más difícil. Crear el universo de marca con su nombre le parece todavía hoy fascinante.

Su vida no ha sido fácil en el sentido de que ha tenido que luchar duramente, sin ayuda, sin que nada le haya venido dado por circunstancias familiares. Su momento más duro lo vivió cuando cerró Caramelo, ya que pasó de tener un salario alto con una vida acomodada a tener que empezar de nuevo. Es un gran reto, y ahí está lo interesante, afrontar el cambio y salirse de la zona de confort. Con sólo 35 años se ha visto obligado a cambiar de ciudad muchas veces, lo que le ha supuesto un gran crecimiento personal que le ha llevado al lugar que hoy ocupa en la moda.

Su paz interior y profesional llegó cuando fue consciente de que no necesitaba demostrarse nada a sí mismo. Había conseguido, gracias a un gran esfuerzo, logros que a priori le parecían lejanos. Ha vestido a doña Letizia, una mujer a la que admira muchísimo, y precisamente por eso vestirla le hizo tan feliz. No sólo por ser la Reina, sino por el tipo de mujer que es. Detrás del éxito puede haber un poco de suerte, pero lo que hace que uno toque el cielo es el trabajo, la constancia y la resiliencia, unida a la perseverancia.

Hablo con él de esto y lo otro mientras trabaja en su nueva colección y, según me cuenta, en estos momentos toda su energía fluye en una sola dirección, conseguir que el desfile y la fiesta post desfile sean un completo éxito. En esta ocasión mostrará una colección dedicada en gran parte a la mujer. Será una colección más elegante que otras, con una parte más de gala relajada que le permite explorar nuevos horizontes hasta ahora inhóspitos. Investigar a la nueva mujer y convertirla en quien quiera ser.

Le gusta crear piezas que transmitan algo, se trate de muebles, cocinas, suelos, alfombras y hasta la Carroza del Orgullo de Madrid para Air Europa, donde se lo pasó bomba. Le encantan los proyectos disruptivos que le alejan de lo que se espera de él. Cuenta sin pudor que le están pasando continuamente cosas buenas, pero las disfruta, o muy poco. Quiere aprender a disfrutar del momento. En ésas está este joven de sólo 35 años, atractivo, con clase y de pocas palabras.

Pablo es una revolución en sí mismo

Opina que la moda es un trabajo más, no está para tonterías cuando muchas personas dependen de que todo siga adelante. Le gusta trabajar con gente que trabaja también en otros proyectos, en otras empresas, lo que le da otra perspectiva a la suya propia. Pablo es una revolución en sí mismo, de ahí su éxito indiscutible.

Sueña con seguir haciendo lo que le gusta, seguir siendo quien es, con querer saber disfrutar de la vida y estar bien con él mismo. Reflexiona mientras hablamos de que está viviendo una realidad que le gusta, lo que le permite no tener que soñar demasiado. Más que soñador se considera un hacedor. Si tiene un sueño lo persigue hasta conseguirlo.

Todo lo que tenga que ver con diseño será Erroz, mientras que la parte como personaje público se seguirá llamando Pablo Erroz. Pide que nos relajemos todos un poquito, que fluyamos más como sociedad y que las energías vayan de uno a otro en positivo.

La colección se llamará The Hotel, una evolución de la colección del año pasado llamada The Club. Veremos a personas que entran y salen, clientes que van y vienen, que usan su spa, o sus restaurantes, aunque no estén alojados en ellos.

Pablo quiere poner en valor todas las marcas que han confiado en su talento; Iberia, que le convirtió en imagen de la compañía; la colaboración con Air Europa; Chupachups; New Balance; grupos de vinos como el Grupo Enate, lo que demuestra que es posible en España ser creador en diferentes campos. Por suerte, el mundo también evoluciona y demuestra claramente que los empresarios han dado un paso adelante apostando por jóvenes genios de la creación para que sus productos adquieran una nueva imagen y un nuevo valor.