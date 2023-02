Pablo Ortells, director de fútbol del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa que mantuvo junto a Alfonso Díaz, director de negocio, para valorar el mercado de fichajes de enero, que Galarreta «tiene una oferta de renovación a la que no ha contestado», y aunque aseguró que «no le damos por perdido» lo cierto es que en el club son conscientes de que el jugador ya ha llegado a un acuerdo con el Athletic. Por otro lado, confirmando la noticia adelantada por OKBALEARES el pasado 24 de noviembre, Ortells confirmo que están negociando la renovación de Javier Aguirre, al que se ha ofrecido dos años más otro opcional en función de resultados.

«Cuando lo fichamos ya pensamos que era el entrenador idóneo y ahora seguimos opinando lo mismo», dijo Ortells con respecto al mexicano, para luego añadir que «las dos partes nos sentimos cómodas con nuestra relación, así que estamos en conversaciones para llegar a una solución».

El director de fútbol calificó de «positivo» el balance de fichajes de enero, aunque aclaró que «debemos seguir trabajando con humildad para conseguir nuestros objetivos previstos. Aún estamos lejos». Sobre los nuevos fichajes ha dicho que piensa que «pueden aportar bastante», y ha aclarado que Morlanes «tiene una opción de compra obligatoria en caso de permanencia».

Ortells también se ha referido a Kang In Lee, confirmando que los rumores de su salida «fueron más cosa de los medios de comunicación, porque en realidad no hubo nada», y aseguró que «está muy contento y motivado», a los que Alfonso Díaz añadió que «bastó con ver su actitud en el último partido de Liga, en el que no escatimó ni el menor esfuerzo».

Por cierto que, en relación al choque de Cádiz, en el que el VAR se inhibió de una entrada sobre Grenier que estuvo a punto de dejarle fuera de combate, el director de negocio lamentó que «no se proteja más a los jugadores. No entendemos algunas decisiones porque nosotros consideramos que el VAR es justo. Grenier ha estado renqueante toda la semana». Eso sí, una vez más ha dicho que el Mallorca no hace comunicados, «sino que habla donde tiene que hacerlo. A los árbitros tenemos que ayudarlos porque su trabajo es muy difícil».

Por último, Ortells ha recordado que el Mallorca tiene una ficha libre y no ha descartado usarla, aunque de nuevo ha vuelto a repetir que «estamos muy contentos con la plantilla que tenemos».