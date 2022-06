Pablo Ortells: «Es difícil que el Mallorca pueda pagar 10 millones por Muriqi»

Pablo Ortells, director de fútbol del Mallorca, repasa para OKBALEARES en una extensa entrevista el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de un club que ha empezado ya a trabajar en la próxima temporada. Ortells admite que su objetivo es fichar en propiedad a Muriqi, pero deja claro que para que eso sea posible la Lazio debe rebajar sus pretensiones porque «es muy difícil que el Mallorca pueda pagar 10 millones de euros por un jugador».

¿Qué nota le pone a su trabajo esta temporada?

Yo no soy quien para ponerme notas. Para eso ya están los periodistas, los aficionados y sobre todo los propietarios. Ha sido una temporada dura y difícil, pero hemos conseguido los objetivos y al final creo que tenemos que estar contentos.

Si pudiera cambiar alguna decisión de las que ha tomado, ¿cuál sería?

Yo soy el primero que me hago autocrítica y para eso tengo unos compañeros en la dirección deportiva que me ayudan a ser mejor cada día. Nuestro trabajo es tomar decisiones, algunas acertadas y otras no, pero lo que es seguro es que desde la primera hasta la última han sido intentando hacer lo mejor para el club.

¿Cómo llegó Pablo Ortells al Mallorca?

Contacto conmigo el Mallorca a través de una empresa externa. Tuvimos una entrevista con Andy Kohlberg y Graeme Le Saux en Madrid, me explicaron el proyecto, a mí me gustó y ahí empezó todo.

¿Cuántas veces ha hablado con el máximo accionista Robert Sarver?

El día a día lo llevamos con Andy Kohlberg, que está pendiente de todo, pero mensualmente tenemos una video llamada con los propietarios. Pese a estar en la distancia están muy involucrados con el club.

¿Cómo se produjo la salida de Vicente Moreno?

El Mallorca no cesó a Vicente Moreno. Su salida fue cosa suya. Él nos lo comunicó.

¿Por qué salieron el último día de mercado Stoichkov y Bumidir?

Budimir no quería jugar aquí. En cuanto a Stoichkov él entendía que aquí no iba a tener el protagonismo que él deseaba y por eso se le buscó una salida.

¿Por qué se decidió destituir a Luis García Plaza cuando el equipo llevaba una sola jornada en descenso?

El dato es cierto, pero la dinámica no era positiva y entendimos que era necesario hacer un cambio con el objetivo de darle un estímulo al equipo.

¿Cómo llega el Mallorca a Aguirre?

De igual forma que tenemos una cartera de jugadores también sucede lo mismo con los entrenadores. Una parte muy importante de nuestro trabajo es acertar con el técnico porque a fin de cuentas será el que dirija a una plantilla de 25 futbolistas. Consultamos con el entorno de Aguirre y decidimos que era la mejor alternativa.

¿Cómo se gestó el fichaje de Muriqi? Usted dijo en rueda de prensa que no era la primera opción.

Bueno, yo creo que lo que dije es que no era ni la primera opción ni la última, lo que pasa es que luego cortáis las frases porque donde queréis. El mercado de enero es muy complicado y pensamos que Muriqi era una perfil diferente de lo que teníamos y la verdad es que hemos acabado encantados con él.

¿Va a poder continuar aquí la próxima temporada?

Como he dicho antes estamos muy satisfechos con su rendimiento y su implicación y vamos a ver si podemos conseguir que se quede. Ese es nuestro objetivo.

¿Han llegado ya a un acuerdo con el jugador?

Es cierto que cuando fichó ya se pactaron unas condiciones tanto con él como con la Lazio, pero a esas cantidades el Mallorca no va a poder llegar. Hay que volver a negociarlo todo.

Si el Mallorca bajara el precio de Muriqi a 10 millones, ¿se puede permitir el club pagar eso?

A día de hoy es difícil. Estamos buscando diferentes fórmulas, pero esto forma parte de las negociaciones que estamos llevando a cabo.

¿Tienen ustedes miedo de que pueda surgir otro club que sí pague lo que pide la Lazio por Muriqi?

Para que Vedat siga en el Mallorca es imprescindible que las tres partes lleguemos a un acuerdo. Si luego viene otro club y la Lazio considera más interesante su oferta es algo que nosotros no podemos controlar. Intentaremos que se quede con nosotros, pero sabemos cuáles son las reglas del fútbol.

Precisamente esos 10 millones que se dice que pide la Lazio por Muriqi es lo que pagó el Mallorca el pasado verano por Hoppe, Amath y Greif. No ha salido demasiado bien, ¿no cree?

Los tres casos son similares. Jugadores muy jóvenes, apuestas de futuro. Cada uno de ellos ha tenido circunstancias diferentes, pero son inversiones que se hacen a medio y largo plazo.

¿Qué le pasa por cierto a Greif? Lleva ya muchos meses fuera.

La idea es que esté disponible para comenzar la pretemporada o al menos que esté en la fase final de su recuperación. Ha tenido varias lesiones, incluyendo un edema óseo, y ha necesitado mucho tiempo, pero esperamos que esté ya en la recta final.

Ante la situación de Greif, ¿va a fichar el Mallorca otro portero?

Tenemos esa posibilidad, es cierto, pero al igual que en otras demarcaciones.

¿Interesa Fernando Pacheco?

No me gusta hablar de nombres propios, y menos de jugadores que están en otros equipos. Si en algún momento consideramos que Fernando Pacheco es un portero que debe estar en el Mallorca nos pondremos en contacto con el Alavés.

¿Por qué se le dio la baja a Salva Sevilla? ¿No merecía por su rendimiento el premio de un año más?

Como he dicho antes nuestra obligación es tomar decisiones. Salva es un emblema del Mallorca y lo único que podemos tener hacia él es agradecimiento, pero pensamos que ya había pasado su etapa. De todos modos, tiene las puertas del club abiertas para lo que necesite, y eso es igual de aplicable a Manolo Reina.

¿El Mallorca 2022-23 será muy diferente de éste o se va a mantener la base del equipo?

Si nos fijamos en estos dos últimos años el equipo ha ido cambiando y este verano sucederá lo mismo. Habrá cambios, pero no puedo decirte si habrá muchos o pocos.

¿Va a aumentar su límite salarial?

Todavía no está cerrado, pero calculamos que será muy parecido al de este año.

Kubo ha acabado contrato y vuelve al Real Madrid, mientras que Kang tiene más años firmados. ¿Qué va a hacer el club con ellos?

Take finaliza su cesión, no hemos tomado ninguna decisión sobre él, mientras que Kang es jugador nuestro y vamos a seguir trabajando con él.

¿Siguen confiando en la explosión de Kang In Lee?

Kang es un jugador muy joven y de mucho talento, eso creo que no admite discusión. Los futbolistas necesitan en ocasiones paciencia y él es un activo del club.

¿Interesa al Mallorca mantener a Battaglia y Grenier?

Es posible. Es cierto que hemos quedado contentos con ellos. El final de temporada de Battaglia ha sido muy bueno, mientras que Grenier ha ido a más y pensamos que con la actividad normal de pretemporada puede aportar muchas cosas.

¿Va a tener Aguirre poder de decisión sobre la confección de la plantilla?

El club está por encima de todos. Tienes que hacer la planificación respetando nuestros límites económicos, pero yo soy un director de fútbol muy abierto a todo y suelo consultarlo todo con el entrenador porque a fin de cuentas es una persona muy importante también en la toma de decisiones.

¿Qué implica para la cantera el ascenso del Mallorca B?

El objetivo final es conseguir que lleguen más jugadores de la cantera al primer equipo, y es cierto que con este ascenso van a estar un poquito más cerca porque aumentará el nivel de la competición que van a jugar.

No dejan de marcharse jugadores de la cantera. ¿Compensa mantenerla?

Este problema no sólo lo tenemos nosotros. Hay que entender que no somos ni los más poderosos ni los más ricos y al final siempre hay situaciones de jugadores que deciden marcharse, pero prefiero centrarme en los que deciden quedarse porque apuestan por el Mallorca.

¿Cómo están los casos de Leo Román y Javi Llabrés?

Contamos con ellos y confiamos en que renueven y sigan con nosotros.