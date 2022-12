Alfonso Díaz, CEO de negocio del Real Mallorca, atendió a OKBALEARES en una larga charla en la que desveló los planes de futuro del club, entre los que pasa la creación de una sección de fútbol femenino «más pronto que tarde». Díaz dijo que resolver el problema del Lluís Sitjar «era un asunto de responsabilidad» y, sobre el futuro de Javier Aguirre, confirmó la noticia adelantada por este periódico: «Si algo va bien, ¿para qué cambiar?»

Pregunta.- Hay que admitir que supieron calibrar muy bien el momento de debilidad política del Govern para obtener un convenio que es muy favorable al Mallorca, pero que en clave de la Comunidad Balear no acaba de justificarse…

Respuesta.-No puedo estar de acuerdo. Que el capital sea americano no tiene nada que ver porque éste sigue siendo un club mallorquín y de mallorquines. No se le está dando dinero a unos americanos ni se nos está dando un dinero que no se justifique con un retorno medible. Todo el capital que llega a este club se vuelve a reinvertir tanto en las mejoras de infraestructura como en la plantilla. Hemos luchado mucho este convenio y lo hemos planificado con minuciosidad. Los políticos han entendido que a través del Mallorca se podría vehicular la promoción no sólo del deporte, sino también de una serie de valores fundamentales para la sociedad actual.

P.-¿Se ha utilizado este convenio con Govern, Cort y Ajuntament para igualar el precio de mercado del Lluís Sitjar?

R.-En absoluto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son procesos diferentes y hemos ido trabajando en paralelo. Es nuestro día a día trabajar con las instituciones. Lo del Lluís Sitjar no viene de ahora. Han tenido que pasar 23 años para que pueda resolverse.

P.-Entonces, si eso es así, no entiendo por qué acepta el Mallorca una tasación 11 millones de euros inferior a la que se hizo hace más de una década por parte del mismo grupo político…

R.-Hay que ver cuál es el valor real de las cosas. Tú puedes poner en venta cualquier objeto y pedir lo que consideres oportuno, pero hay que ver al final lo que te dan por ello. Es verdad que ha habido conversaciones en el pasado que no han cristalizado, pero lo cierto es que ahora sí hay una propuesta en firme y ha existido un consenso entre las tres partes para sacar este asunto adelante.

P.-¿Cree que el acuerdo ya es definitivo?

R.-Sí. Sí lo es. Por fin se resuelve lo que yo creo que era un problema para la ciudad porque estamos hablando de un terreno de casi 55.000 metros cuadrados que no tenía ninguna utilidad y que constituía además un peligro para los vecinos. No olvidemos que la finalidad va a ser un parque público. Por supuesto que a todos nos gustaría que el valor fuera el mayor posible, pero la realidad es que ésta es la oferta máxima que hemos tenido de manera oficial.

P.-¿La clave ha sido el pase a perpetuidad que han aceptado dar a los copropietarios?

R.-Creo que era responsabilidad de todos resolver esto de una vez por todas. Les hemos ofrecido dos opciones: o dos pases durante 15 años o uno a perpetuidad, y eso quiere decir que pasará de padres a hijos. Teníamos un ánimo y una intención real para solucionar un problema histórico que sólo ha provocado conflictos.

P.-Pasemos a Son Moix porque ahora mismo la reforma está parada por problemas burocráticos con el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa?

R.-Entendemos de diferente forma la normativa actual en cuanto a las salidas de seguridad. Actualmente conviven dos interpretaciones, una más antigua y otra más moderna, que deja claro que hay que construir un pasillo de evacuación cada 12 filas. Eso es lo que actualmente nos tiene parados y es cierto que necesitamos resolverlo cuanto antes para comenzar la fase dos en el Fondo Norte porque nuestra intención era que estuviera acabado para el inicio de la próxima temporada.

P.-¿Cuál es el calendario de obras previsto?

R.-La idea era haber empezado en octubre la fase dos para inaugurar el fondo norte en agosto y dar inicio a la fase tres, que es la reforma de la tribuna oeste. Estamos a la espera de recibir la licencia definitiva, pero admito que estamos al límite. Nos marcamos como fecha límite enero de 2024 para finalizar la reforma. Vamos a ver si podemos cumplir los plazos.

P.-¿Quién paga esta reforma, CVC o el Mallorca?

R.-El dinero que nos presta CVC hay que devolverlo, por lo que en consecuencia quien asume el gasto son los accionistas, aunque es cierto que se nos descontará un porcentaje de los derechos de TV durante los próximos 50 años.

P.-¿Cuál será el coste final?

R.-Entre 23 y 24 millones de euros, pero insisto en que es un dinero que al final pagará el club aunque ahora lo reciba a través del proyecto de la Liga Impulso que nos obliga a un gran esfuerzo para crecer. No olvidemos que sólo un 25% de lo que recibamos irá a la parte deportiva. El otro 75% estamos obligados a destinarlo a infraestructura y mejora organizativa.

P.-¿Cuánto recibirá el Mallorca de CVC?

R.-En torno a 27 millones de euros. Este dinero se destina a invertir para crecer y conseguir que los ingresos futuros sean mayores. 39 de 42 clubes han creído en este proyecto de la Liga Impulso, pero todos hemos tomado la decisión de manera independiente.

P.-La Liga ha estado a punto de pararse por culpa de algunos artículos de la nueva Ley del Deporte. ¿Hasta qué punto perjudicaba a los clubes?

R.-La competición estuvo en peligro y todos los clubes estábamos preocupados porque se ponía en tela de juicio nuestra capacidad de explotar los propios recursos, así como nuestra libertad para controlar la competición. Para resumir, la Ley original limitaba la gestión de nuestros activos y eso por suerte hemos conseguido revertirlo.

P.-Vamos con aspectos propios deportivos. ¿Queda remanente para fichar en enero?

R.-Sí. Siempre nos guardamos un dinero en reserva porque sabemos que puede haber una necesidad en la ventana de fichajes de invierno. Luego ya será decisión de la dirección deportiva acudir al mercado o no en función de lo que reclame el equipo.

P.-¿Es intención del club prorrogar el contrato de Javier Aguirre como entrenador?

R.-Aguirre y su equipo han dotado al vestuario de una gran personalidad. Sabemos lo que somos en el campo y fuera de él. Hace tiempo que no teníamos una identidad tan fuerte, y a partir de ahí será Pablo Ortells el que maneje los tiempos. Es cierto que estamos encantados con el entrenador y cuando llegue el momento adecuado hablaremos con él. Siempre que las cosas van bien no hay por qué cambiarlas.

P.-¿Temen que en enero puedan perder a jugadores importantes como Muriqi?

R.-Muriqi ha manifestado que se siente muy satisfecho y nosotros queremos seguir contando con él mucho tiempo porque para eso hicimos en verano un gran esfuerzo para ficharle. Si alguien le quiere ya sabe que existe una cláusula, pero además deberá convencerle a él y no creo que eso sea sencillo. Estamos encantados por lo que nos da tanto dentro como fuera del campo.

P.-Los aficionados se han quejado en repetidas ocasiones de la falta de respuesta del club a nivel oficial con los errores arbitrales. ¿Por qué este silencio?

R.-Hay diferentes formas de gestionar la comunicación con la Federación o con los árbitros. Nuestra forma de trabajar es defender los intereses del club directamente con quien tenemos que hacerlo y no veo necesidad de hacer públicos nuestros movimientos. La temporada pasada estuvimos visitando al presidente de los árbitros en la Federación y fue una charla muy profesional. Nuestra política no es emitir comunicados ni declaraciones fuera de tono, sino defender los intereses del club donde debemos hacerlo.

P.-¿Está entre los planes de futuro del club la creación de una sección femenina?

R.-Está planteado, pero debemos ser conscientes de donde venimos. Hemos tenido que estabilizar el club y salir de un proceso concursal. Queremos tener una sección femenina, pero profesional, adecuada y con todos los recursos necesarios. Debe hacerse de forma seria y responsable. Va a llegar más pronto que tarde. No tenemos un plazo, pero está hablado internamente y tenemos mucho interés.