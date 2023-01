Un mal arbitraje hunde al Mallorca en el Nuevo Mirandilla, pero no puede justificar el mal momento del equipo, que ha perdido los cuatro partidos fuera de casa que lleva jugados desde que finalizó el Mundial. El Cádiz, que sólo había ganado un encuentro en su estadio en lo que llevamos de temporada, ya se fue al descanso con el resultado casi resuelto tras una primera parte decisiva en la que tanto De Burgos Bengoetxea en el campo como Estrada Fernández en el VAR se cubrieron de gloria. Primero, por no querer ni revisar una acción de tarjeta roja de Mbaye a los nueve minutos, y después por pitar un penalti más que discutible al eslovaco Valjent.

Tal y como temía Aguirre el Mallorca salió mal al partido, repitiendo la empanada de Pamplona y de San Sebastián. El Cádiz se lo comió y nada más empezar Rajkovic tuvo que emplearse a fondo para evitar que un cabezazo del Choco Lozano acabara en el fondo de su portería. Es difícil saber por qué el equipo insiste en esa conducta autodestructiva, pero ahí está la realidad.

Fue entonces, cuando el Mallorca intentaba levantarse y acababa de culminar un contragolpe con un centro largo que no alcanzó a Muriqi, cuando llegó la jugada clave de la tarde. A los nueve minutos Mamadou Mbaye le clavó los tacos en el tobillo a Grenier, que se quedó en el suelo aullando de dolor. Ni una sola de las repeticiones ofrecidas por la televisión dejó la menor duda, pero De Burgos Bengoetxea se hizo el sordo y en la sala VOR Estrada Fernández miró hacia otro lado.

El Cádiz, que debía haberse quedado con diez futbolistas en ese momento, no sólo quedó absuelto, sino que aprovechó el desconcierto del Mallorca, que no daba crédito a lo que estaba viendo, para hurgar en la herida. Un minuto más tarde Ocampo entró por la izquierda, combinó con Álvaro Negredo y el pase de éste lo remató a la red Bongonda. De nuevo a remar con la corriente en contra desde muy pronto.

Al Mallorca el gol le hizo daño y le costó llegar al área contraria. Tuvo dos Maffeo, la primera tras un rebote en un defensa, pero Muriqi volvió a estar desconectado y a Kang se le vio más en labores de recuperación que de ataque. Aguirre buscó soluciones en la banda y adelantó la línea de presión alejando al Cádiz del área. Salvo en un error en el despeje de Rajkovic los andaluces no volvieron a crear peligro y, poco a poco, el partido pareció volver al equilibrio.

Al paso por el minuto 36, sin embargo, el equipo arbitral decidió que quería volver a ser protagonista. Los jugadores del Cádiz le reclamaron al árbitro una mano de Valjent en el área y esta vez el VAR, que se había inhibido en la entrada de Mbaye a Grenier, sí que le pidió a De Burgos que fuera al monitor. Y ya se sabe que en un 99% de las ocasiones eso significa que se va a rectificación una decisión arbitral. Vistas las imágenes desde todos los ángulos posibles es evidente que el central eslovaco tiene las manos despegadas, pero lo que ya no está tan claro es que el balón golpee en una superficie ilegal. En cualquier caso no hubo marcha atrás y desde los once metros Álex Fernández dobló la diferencia aprovechando el primer penalti señalado a favor del Cádiz esta temporada.

Aguirre sacó todo lo que tenía en la segunda parte, pero el partido ya estaba imposible y por supuesto el resultado no se movió. Ahora, a preparar el partido de la próxima semana ante un Real Madrid que no puede perder puntos con respecto al Barcelona si es que este show de Truman quiere seguir teniendo audiencia, así que…

Cádiz: Ledesma (1), Carcelén (1), Luis Hernández (1), Mbaye (1), Espino (2), Álex Fernández (1), Alcaraz (1), Bongonda (2), Ocampo (2), Choco Lozano (1) y Negredo (1). Escalante (1) por Choco Lozano (46′), Fali (1) por Alcaraz (69′), Arzamendia (1) por Ocampo (78′), Roger (1) por Negredo (78′), Parra (1) por Bongonda (83′)

Mallorca: Rajkovic (2), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Copete (1), Jaume Costa (1), Galarreta (1), Grenier (1), Dani Rodríguez (0), Kang (1) y Muriqi (0). Kadewere (0) por Copete (46′), Amath (2) por Grenier (59′), Gio González (1) por Maffeo (64′), Ángel (1) por Kang (73′), Antonio Sánchez (1) por Dani Rodríguez (73′)

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (0). TA Alcaraz, Carcelén, Copete, Amath

Goles: 1-0. Min.10: Bongonda; 2-0. Min.39: Álex Fernández (pen.)