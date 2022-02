Los presidentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y de la Asociación de Cadenas Hoteleras (ACH), María Frontera y Gabriel Llobera, han pedido este jueves que se convalide, en su tramitación parlamentaria, el decreto Ley de circularidad y sostenibilidad turística.

Tras las informaciones y manifestaciones en torno a esta cuestión, el Govern ha decidido emitir un comunicado conjunto con las patronales para expresar que el acuerdo logrado para esta normativa, semanas atrás entre todas las partes, es «firme».

Cabe recordar que, hace una menos de una semana, Frontera rechazó la moratoria de plazas turísticas incluida en el decreto, al considerar «limita la libertad de mercado», y apuntó que «a nadie le gusta que le utilicen». Sin embargo, este jueves en una rueda de prensa, la presidenta de la FEHM ha reclamado «separar» el conjunto del acuerdo del tema de la moratoria.

También lo ha solicitado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, quien ha apuntado que «la moratoria no es el foco del acuerdo alcanzado». A pesar de las críticas expresadas, las patronales han rechazado este jueves entrar a valorar el tema de la moratoria. «Nosotros ya no tenemos nada más que decir», ha señalado Llobera, aunque ha añadido que no ha cambiado su postura en esta cuestión.

Frontera ha considerado que, cuando se pronunció sobre el decreto, «se puso todo en un conjunto», por lo que ha pedido «separar» el tema de la moratoria del resto del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo balear. «El tema de la moratoria sigue como la semana pasada», ha asegurado.

En este sentido, el conseller Negueruela ha detallado que en el decreto ley cuenta con tres grandes cuerpos pactados con las patronales y que la moratoria «no forma parte del acuerdo alcanzado con las organizaciones empresariales», sino que es «una decisión del Govern».

De esta forma, Negueruela ha censurado que «se ha tergiversado mucho» esta cuestión y «se ha utilizado por parte de partidos políticos», para «cuestionar que haya un acuerdo firme con el sector» con la nueva ley turística, informa la agencia Europa Press.

De esta forma, con el comunicado emitido este jueves, las patronales reclaman «altura de miras» a los diferentes grupos políticos para que se convalide el decreto en el Parlament para, más tarde, introducir las modificaciones que consideren necesarias.

Además, la FEHM, ACH y el Govern se comprometen a seguir trabajando conjuntamente para lograr que las modificaciones introducidas «respondan a los objetivos perseguidos y permitan la evolución y transformación de la cadena de valor turístico y del destino en global».

En el comunicado, el Ejecutivo y las patronales también reivindican el acuerdo alcanzado para la nueva ley, puesto que incluye aspectos importantes «como la circularidad, la cohesión social o la simplificación administrativa».

«El acuerdo persigue la calidad, equilibrio y diferenciación de los destinos competidores y podrá materializarse si hay una vinculación y aplicación integral y no sólo del sector hotelero. Conseguir ser el primer destino circular del mundo no es viable sólo desde el sector hotelero. Es imprescindible involucrar a la cadena de valor turístico y muy especialmente las administraciones públicas, también tienen que tener un rol activo», señalan.