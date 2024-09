Nemanja Radonjic encuentra equipo: se va al Estrella Roja

Nemanja Radonjic ya ha encontrado equipo. El extremo serbio regresa a su país, al Estrella Roja, tras un verano lleno de rumores en el que estuvo a un paso de fichar por el Alavés de Luis García Plaza, aunque finalmente no llegó a concretarse la operación. Radonjic ha sido uno de los mayores talentos que han pasado por el Mallorca en los últimos años, pero su irregularidad extrema le condenó.

El futbolista serbio, que llegó al equipo en el pasado mercado de invierno procedente del Torino, dejó a todos encandilado desde el primer minuto con su calidad y capacidad de desborde. En el campo del Alavés cuajó una primera parte impresionante, pero lamentablemente luego no tuvo continuidad, sobre todo en los partidos importantes como la vuelta de la semifinal de Copa y la final, en los que se esperaba mucho más de él. Además, fue uno de los jugadores que fallaron un penalti en el decisivo encuentro ante el Athletic en Sevilla, y eso le marcó.

A partir de ese momento Radonjic entró en un agujero del que no salió. Su paso por la Liga española se saldó con el balance de 350 minutos repartidos en once partidos y otros 74 en tres encuentros de la Copa del Rey. Fue titular en la última jornada en el campo del Getafe, pero en el recuento definitivo no marcó ningún gol ni dio ninguna asistencia, por lo que lógicamente el Mallorca no ejecutó la opción de compra que había pactado con el Torino cuando se cerró su cesión en enero.

Con 28 años y aún mucho recorrido por delante Nemanja Radonjic desembarca ahora en las filas de un campeón de Europa como el Estrella Roja en busca de esa regularidad que no ha tenido en ninguno de los equipos en los que ha militado. Esa misma regularidad que le impidió triunfar en un Mallorca que le acogió con los brazos abiertos y que durante bastante tiempo estuvo convencido de que podría aprovechar su talento. Por desgracia se equivocó.