Muriqi, ante dos partidos decisivos con su selección

Vedat Muriqi está ante los dos partidos más importantes de su carrera, al menos en clave selección. Kosovo, escuadra en la cual es indiscutible líder, se enfrenta en este segundo parón de la temporada a Eslovenia y Suecia. Si gana los dos encuentros obtiene la clasificación matemática para el play off final y se queda incluso con opciones para ser campeón de grupo y, en consecuencia, lograr billete directo. Sin embargo no lo tendrá fácil porque tanto eslovenos como suecos persiguen lo mismo.

Kosovo, que no ha jugado jamás un Mundial -es miembro de la FIFA desde mayo de 2016-, es actualmente segundo del Grupo B con tres puntos, fruto de su victoria en Pristina ante Suecia. El líder es Suiza, con seis puntos en dos partidos, mientras que Eslovenia y Suecia son tercero y cuarto, respectivamente, con un solo punto. Los balcánicos juegan el viernes en Pristina ante la Eslovenia de Jan Oblak, mientras que Suecia, que en este parón disfruta de la ventaja de disponer de dos partidos en casa, recibe a Suiza.

El choque ante Eslovenia será clave, pero el que sin duda tendrá carácter de verdadera final es el partido ante Suecia del próximo lunes día 13 ya que los suecos, con una delantera formada por Isak (Liverpool) y Gyokeres (Arsenal) tendrán que poner toda la carne en el asador si no quieren quedar fuera del Mundial.

Una vez disputada esta jornada quedará aún otra pendiente para mediados del próximo mes de noviembre en la que Kosovo viajará a Eslovenia y se enfrentará luego a Suiza. En caso de quedar segundos de grupo, los kosovares irían a un play off que se celebrará en marzo. Europa acredita 16 plazas para el próximo Mundial. Los 12 campeones de cada uno de los grupos de esta fase previa obtienen plaza directa, pero sólo van cuatro de los 12 segundos, por lo que, de superar esta ronda, a Kosovo le quedaría aún un duro camino por delante.