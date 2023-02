Una mujer atropellada por un patinete, al alcalde socialista de Palma, José Hila: «Nadie de su gobierno se preocupó de mí». Así lo ha afirmado María Fuster, que ha intervenido en el pleno que celebra el Ayuntamiento de Palma este jueves. Sentada en una silla de ruedas, Fuster recordó el fatídico día en el que fue atropellada por un patinete eléctrico en una acera tras salir de una tienda.

«Llevo 26 pernos en una pierna que me aguantan los huesos rotos, tomo calmantes porque el dolor es insoportable a ratos y psicológicamente este injusto paro de mi vida me pasa factura», relató Fuster, que ha reprochado al gobierno municipal su falta de soporte y ayuda.

«¿Cuál ha sido la ayuda que he recibido del Ayuntamiento para poder sobrevivir al día a día, como mínimo durante las primeras semanas de vuelta a casa, sin poder andar nada y viviendo día y noche en un sofá? Ninguna», denunció esta vecina de Palma. «Nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto conmigo para interesarse en ningún momento por mi salud», apostilló.

«Esto no va con ustedes. Porque si los patinetes y las bicis incívicas inundan las aceras y provocan miedo, inseguridad y accidentes, esto no va con ustedes, no tienen ninguna responsabilidad, piensan que mejor mirar hacia otro lado… Es lo que hacen».

Fuster realizó su intervención en el arranque del debate de una propuesta que fue rechazada por el alcalde Hila, en la que se instaba al gobierno municipal a incrementar la vigilancia policial en calles y aceras para hacer frente a su invasión por patinetes y bicicletas, porque como afirmó esta ciudadana, «la circulación indiscriminada por cualquier acera de estos vehículos se ha incrementado exponencialmente los últimos años».

«No queremos cuestionar la idoneidad de estos medios, si son empleados siguiendo las normas y con civismo. El problema grave es que no se ha sabido ni prevenir ni cortar el incivismo galopando sobre las aceras de nuestra ciudad. La consecuencia es que los sustos y el miedo constante de los más débiles, ancianos y personas con dificultad de movimientos, además de niños pequeños, es la tónica general de los paseos por Palma».

Tras el voto en contra del gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos a esta iniciativa de las formaciones de la oposición, la plataforma Patinetes y bicis a raya hizo público un comunicado en el que calificó como «vergonzoso» el rechazo a la propuesta de incrementar la seguridad en las aceras para los peatones y denunció la «insensibilidad» demostrada por el alcalde Hila y el concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau.

«Dalmau miente cuando dice que alguien criminaliza a patinetes y bicis, porque si defender el derecho a no ser atropellado es demagogia, como parece afirmar él, entonces este gobierno municipal ha perdido el norte», concluyó esta entidad vecinal.