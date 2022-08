El patinete eléctrico es el vehículo de moda. Muy común en cualquier ciudad, está ya sujeto a una reglamentación a la cual debemos atenernos. Hemos recopilado 5 cosas que no puedes hacer con un patinete eléctrico, ya que podrías poner en riesgo tu integridad y la de los otros, además de sufrir una multa económica.Por desgracia, es muy habitual ver en las calles cualquiera de estas infracciones, si bien esperamos que progresivamente se adquiera una conciencia de que el uso del patinete eléctrico.

Patinete eléctrico: 5 cosas a evitar

Probablemente, estas son las 5 cosas más evidentes que jamás deberías hacer con tu patinete eléctrico.

Trucarlo

Un patinete eléctrico no puede circular a más de 25 km/h. Todos los que se venden en nuestro país están capados a esa velocidad, pero mediante la alteración del firmware puede conseguirse que el motor desarrolle más potencia y que se alcance más velocidad. No solo te estás arriesgando a una sanción económica de 200 €, sino que se anule la garantía y el patinete comience a dar problemas. Cuando un patinete pasa de 25 km por hora, ya no es considerado un VMP, sino un vehículo.

Circular por la acera

La triste realidad nos hace ver que muchos usuarios circulan por la acera. Esto solamente está permitido en un supuesto, para aquellos patinetes que son de juguete, los que no tienen motor y no sobrepasan los 6 km/h. A un patinete eléctrico se le aplica en las mismas normas que una bicicleta, debe circular siempre por la calzada, nunca por la acera. Los atropellos están a la orden del día por estas circunstancias.

Ir 2 personas

La reglamentación es muy clara, los patinetes eléctricos son vehículos de movilidad personal y no pueden ser utilizados por más de un usuario a la vez. Desgraciadamente, es muy habitual ver a padres o madres llevando al colegio a sus hijos en un patinete eléctrico. Un absoluto acto de responsabilidad que también es sancionable con 200 €. Recuerda, se trata de un medio de transporte único.

No respetar las señales

De sentido común, deberás circular por la calzada y hacer caso a las señales. Si el semáforo se pone en rojo, habrás de parar. Deberás ceder el paso cuando te corresponda y no soltarte jamás un Stop. Piensa que, de no hacerlo, quien se está poniendo en peligro eres tú, ya que no tienes un chasis que te proteja ante cualquier incidente. Eres, junto con los ciclistas, uno de los colectivos más vulnerables de cualquier vía urbana.

Ir por carretera

Los patinetes eléctricos están pensados para uso exclusivo en ciudad. Evita la tentación de meterse en carretera porque está absolutamente prohibido. No tientes a la suerte si quieres ir al pueblo de al lado en patinete eléctrico, si eres sorprendido por la Guardia Civil vas a tener un problema, y no precisamente pequeño. Recuerda que tampoco los patinetes eléctricos pueden circular por un túnel.

Como último punto final, el uso de auriculares o de teléfono móvil mientras circulas con tu patinete eléctrico está absolutamente prohibido. Por todo lo demás, este medio de transporte sigue ganando enteros y debemos acostumbrarnos a integrarlos de una manera positiva dentro del paisaje urbano.