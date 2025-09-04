Muere un motorista de 36 años en un accidente de tráfico tras colisionar contra una furgoneta en Palma

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión, se trata de un motorista de unos 36 años de edad que colisionó frontolateralmente contra una furgoneta que se incorporaba a la vía principal. Los hechos han tenido lugar en torno a las 00:30 horas de este jueves, en la carretera Ma-5013, que conecta el polígono con la carretera de Manacor, en el polígono palmesano de Son Oms.

Según las primeras investigaciones, a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, una furgoneta salía de una conocida discoteca de la zona con la intención de incorporarse a la carretera cuando un motorista, que circulaba en dirección a la carretera de Manacor, impactó violentamente contra el vehículo. Debido a la fuerza de la colisión, el motorista salió despedido por los aires y estuvo a punto de caer en el torrente que discurre junto a la carretera. Finalmente, cayó al asfalto, donde quedó inconsciente.

Con suma celeridad se desplazaron hasta el lugar del suceso agentes de la Policía Local de Palma, una ambulancia medicalizada del SAMU 061 y efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. A su llegada, los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación durante más de media hora. Sin embargo, las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida. Tras confirmar su fallecimiento se pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Agentes de la Benemérita se han hecho cargo de la investigación con la intención de esclarecer las causas de este siniestro mortal. Por su parte, la conductora de la furgoneta que provocó el accidente resultó ilesa. Se trata del segundo muerto que se registra en menos de 24 horas en el Camí de la Síquia, en el polígono de Son Oms.

Segunda víctima mortal

La primera víctima mortal tuvo lugar a las 06:40 horas de este martes, cuando una colisión entre un turismo y un camión ha dejado un balance de un joven fallecido y otro hombre gravemente herido. El suceso ocurrió en la carretera MA-5013, en el tramo comprendido entre el polígono de Son Oms y la carretera de Manacor, en Sant Jordi.

Según la información proporcionada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en el accidente se vieron implicados un camión que transportaba balas de paja y que circulaba en dirección a la carretera de Manacor. Justo detrás de él, un Volkswagen Golf, conducido por un joven de 29 años, transitaba por la misma vía. Por causas que se desconocen y que están siendo objeto de investigación, el vehículo deportivo de gran cilindrada se empotró literalmente contra la parte trasera del camión, provocando una violenta colisión.